صاحب بصمة دوري الأبطال.. موسيماني على أعتاب العودة لصن داونز



كشفت تقارير صحفية في جنوب أفريقيا عن اقتراب نادي ماميلودي صن داونز من إعادة مدربه السابق بيتسو موسيماني، في خطوة تهدف إلى تصحيح مسار الفريق بعد تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة المدرب البرتغالي ميجيل كاردوزو.



وبحسب التقارير، وصلت المفاوضات بين إدارة صن داونز وموسيماني إلى مرحلة متقدمة، وسط رغبة واضحة من النادي في حسم الملف سريعاً، على أن يتم الإعلان الرسمي عن التعاقد قبل نهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في المغرب.



وأشارت المصادر ذاتها إلى أن موسيماني يعد الخيار الأبرز لإدارة صن داونز، نظراً للنجاحات الكبيرة التي حققها خلال فترته السابقة مع الفريق، إذ قاده للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، إلى جانب بناء منظومة فنية قوية تركت بصمة واضحة على مستوى الأداء والاستقرار الفني.



ويأتي تحرك صن داونز نحو موسيماني في ظل حالة عدم الرضا عن النتائج الأخيرة للفريق، ما دفع الإدارة للبحث عن مدرب يملك الخبرة القارية والقدرة على إعادة الفريق إلى مساره الطبيعي، خاصة في البطولات الكبرى.

وسبق لبيتسو موسيماني أن خاض تجارب ناجحة على المستوى القاري، أبرزها قيادته النادي الأهلي المصري للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا عام 2020، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية، ليعزز سمعته كأحد أبرز المدربين في القارة الأفريقية.



وتترقب جماهير صن داونز الساعات المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات، وسط آمال بأن تشكل عودة موسيماني بداية جديدة للفريق واستعادة بريقه القاري من جديد.