قرار صادم قبل الديربي.. حظر قمصان برشلونة

اتخذت السلطات الأمنية في إقليم كتالونيا قرارًا غير مسبوق قبل ساعات من ديربي برشلونة وإسبانيول، تمثل في حظر دخول قمصان وأوشحة نادي برشلونة إلى مدرجات ملعب كورنيا إل برات، ضمن حزمة إجراءات مشددة تهدف إلى تأمين واحدة من أكثر مباريات الدوري الإسباني خطورة.

ومع اقتراب موعد المواجهة المرتقبة، رفعت شرطة كتالونيا حالة التأهب إلى أعلى مستوياتها، بعد تصنيف المباراة على أنها «عالية المخاطر» من قبل اللجنة الحكومية لمكافحة العنف في الرياضة، خاصة في ظل أحداث الموسم الماضي التي شهدت توترًا كبيرًا داخل محيط الملعب.

وبحسب مصادر أمنية مطلعة، سيتم نشر أكثر من 100 عنصر أمني من الشرطة بالزي الرسمي والمدني في محيط الملعب، مع توزيعهم على نقاط استراتيجية لضمان السيطرة الكاملة ومنع أي احتكاكات محتملة بين الجماهير.

وقبل انطلاق المباراة بساعات، ستقوم وحدات الشرطة بفحص شبكات الصرف الصحي المحيطة بالملعب، إلى جانب إغلاق عدد من الطرق القريبة بالتنسيق مع شرطة كورنيلا دي يوبريغات، لضمان دخول الجماهير وخروجها بشكل آمن ومنظم.

كما تشمل الخطة الأمنية انتشار وحدات النظام العام، ودوريات الأمن المدني، واستخدام طائرات الدرون لمراقبة الأجواء المحيطة بالملعب، ورصد أي تحركات مشبوهة أو تهديدات محتملة في وقت مبكر.

وسيخضع جميع المشجعين لتفتيش دقيق عند بوابات الدخول، حيث لن يسمح بإدخال الحقائب الكبيرة، أو خوذات الدراجات، أو أجهزة الكمبيوتر، أو أي أدوات قد تستخدم في الرمي، إضافة إلى منع دخول قمصان وأوشحة برشلونة بشكل كامل داخل المدرجات.

ومن المنتظر أن يشهد مركز التسوق القريب من الملعب ازدحامًا شديدًا، ما دفع الشرطة إلى تركيز جهودها على تنظيم حركة الجماهير القادمة عبر وسائل النقل العامة، مع مراقبة خاصة للمشجعين المصنفين ضمن الفئات الأكثر تطرفًا.

وزاد من حدة الإجراءات عودة حارس المرمى خوان جارسيا مع برشلونة إلى ملعب كورنيا إل برات، وهو ما دفع الجهات الأمنية إلى تركيب شبكات إضافية خلف المرمى وتكثيف الحراسة داخل المدرجات لتقليل أي مخاطر محتملة أثناء اللقاء.

وفي هذا السياق، حذر نادي إسبانيول من أن أي خرق لقواعد السلوك أو التعليمات الأمنية سيعرض مرتكبه لعقوبات صارمة، تتراوح بين التحذير، وتعليق العضوية، أو حظر حضور المباريات لمدة قد تصل إلى خمس سنوات، إضافة إلى غرامات مالية تتراوح بين 150 و600 يورو.

وشدد النادي على أهمية الوصول المبكر إلى الملعب، واستخدام وسائل النقل العامة أو الحافلات الخاصة بروابط المشجعين، لتجنب الازدحام المتوقع وضمان تجربة آمنة للجميع في ديربي يعد من الأكثر خطورة في كرة القدم الإسبانية.