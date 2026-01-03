مفاجأة تتعلق بمبابي قبل السوبر الإسباني

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تطور مفاجئ يخص موقف الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، قبل انطلاق منافسات كأس السوبر الإسباني، والمقرر إقامته في المملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة، وسط حالة من الغموض حول جاهزيته البدنية بعد الإصابة الأخيرة.

وأعلن ريال مدريد خلال الأيام الماضية تعرض مبابي لالتواء في الكاحل، ما سيتسبب في غيابه عن مواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني، إلى جانب الشكوك التي تحيط بمشاركته أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني، وهي مواجهة تحظى بترقب كبير داخل أروقة النادي الملكي.

وأوضحت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن مبابي سيسافر مع بعثة ريال مدريد إلى السعودية، في خطوة فسرت على أنها مؤشر إيجابي، وإن لم تكن ضمانة أكيدة على مشاركته في المباريات، خاصة أن الجهاز الفني لا يزال يفضل التعامل بحذر مع إصابته.

وأشارت الصحيفة إلى أن السيناريو الأقرب يتمثل في غياب مبابي عن مواجهة نصف النهائي أمام أتلتيكو مدريد، مع الإبقاء على خيار مشاركته لدقائق محدودة في المباراة النهائية حال تأهل ريال مدريد، وذلك وفقًا لتطور حالته البدنية خلال الأيام المقبلة.

ويعتمد ريال مدريد بشكل كبير على مبابي خلال الموسم الحالي، بعدما سجل 29 هدفًا من أصل 52 هدفًا أحرزها الفريق في مختلف المسابقات، وهو ما يفسر القلق الواضح من غيابه، خاصة في ظل تراجع المردود التهديفي لبعض العناصر الهجومية الأخرى.

ويواجه تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، ضغوطًا إضافية قبل السوبر الإسباني، في ظل أهمية البطولة على المستوى المعنوي، بعدما تلقى الفريق خسارة ثقيلة في الديربي أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 5-2 في الدوري، ما يجعل نتائج السوبر محط أنظار إدارة النادي والجماهير على حد سواء.

ويبقى القرار النهائي بشأن مشاركة مبابي مرهونًا بالتقييم الطبي خلال الساعات المقبلة، في وقت يترقب فيه ريال مدريد حسم الموقف، قبل الدخول في واحدة من أكثر فترات الموسم صعوبة.