مبادرة جماهيرية تؤكد التلاحم والولاء للوطن والقيادة الرشيدة



حظيت مباراة الوصل والوحدة في الجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين، بمبادرة جماهيرية لافتة، عكست روح التلاحم والارتباط القوي بين مختلف فئات المجتمع، وذلك من خلال رفع العلم الإماراتي والهتاف باسم الدولة، في مشهد شاركت فيه جماهير الناديين معاً.



وشهدت المدرجات رفع العلم الإماراتي بواسطة جماهير الوحدة، قبل أن تتفاعل جماهير الوصل مع المبادرة، حيث توحدت الهتافات باسم الدولة عالياً وترديد النشيد الوطني من جميع الحضور، في صورة جسدت الولاء للوطن والقيادة الرشيدة، وأكدت أن الانتماء الوطني يعلو فوق كل المنافسات الرياضية.



وشارك في المبادرة جميع الجماهير الحاضرة في المدرجات، بمن في ذلك المقيمون على أرض الإمارات من أنصار الناديين، في تعبير صادق عن الوفاء والعرفان لدولة العطاء، التي وفرت بيئة تجمع مختلف الثقافات تحت راية واحدة، قائمة على الاحترام والتعايش.



وأكدت المبادرة الدور الإيجابي للجماهير في تعزيز القيم الوطنية داخل الملاعب، وإبراز الرياضة كمنصة تعكس وحدة المجتمع وتماسكه، حيث تحولت المدرجات إلى مشهد وطني جامع، عبر عن قوة الارتباط بين أبناء الدولة والمقيمين فيها.