أشرف حكيمي يقود المغرب أمام تنزانيا



يدخل المنتخب المغربي مواجهة تنزانيا في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا، مدعوماً بعودة أشرف حكيمي، بعدما أعلن الجهاز الفني جاهزية نجم باريس سان جيرمان للمشاركة دون معاناة من أي آلام، في توقيت مهم للغاية مع انطلاق مرحلة الإقصاء المباشر.



وأكد وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي، أن حكيمي أصبح جاهزاً للمشاركة أمام تنزانيا، موضحاً أن اللاعب تعافى تماماً من الإصابة التي كان يعاني منها، ولا يشعر بأي آلام في الوقت الحالي، ما يجعله متاحاً فنياً للمباراة.

وأوضح الركراكي، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء، أن الجهاز الفني تعامل مع إصابة حكيمي بخطة واضحة منذ بداية البطولة، اعتمدت على تجهيزه بشكل تدريجي دون التسرع في الدفع به، حفاظاً على سلامته، مشيراً إلى أن اللاعب شارك لمدة نصف ساعة أمام زامبيا في ظروف مريحة، دون تحميله أي مجهود زائد.



وأضاف: إن حكيمي كان بإمكانه الظهور في مباريات سابقة، لكن القرار كان إعداده ليكون جاهزاً بنسبة كاملة مع دخول مرحلة المنافسة الحقيقية. وشدد الركراكي على أن المنتخب المغربي يدخل الآن مرحلة الحسم في البطولة، مع انطلاق الأدوار الإقصائية، مؤكداً أن جاهزية حكيمي تمنح الفريق إضافة كبيرة على المستوى الفني والخبرات، قبل مواجهة تنزانيا.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المغربي نظيره التنزاني، غداً، ضمن منافسات دور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا، في لقاء يسعى خلاله «أسود الأطلس» لمواصلة مشوارهم القاري والتقدم نحو الأدوار المتقدمة.