أندية مصرية تمنح بنين أفضلية تكتيكية أمام مصر في أمم أفريقيا

يمتلك منتخب بنين أفضلية تكتيكية خاصة قبل مواجهة منتخب مصر في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، مستفيدًا من وجود عدد من لاعبيه الذين سبق لهم اللعب في أندية مصرية بالدوري الممتاز، ما يمنحهم معرفة دقيقة بأسلوب لعب الفراعنة وأبرز عناصرهم.

ويعتمد الجهاز الفني لمنتخب بنين، بقيادة الألماني جيرنوت روهر، على هذه الخبرة المسبقة في إعداد خطته للمباراة، خاصة أن بعض لاعبيه واجهوا نجوم منتخب مصر بشكل متكرر داخل الملاعب المصرية، وهو ما يقلل من عنصر المفاجأة ويسهل قراءة التحركات الفردية والجماعية.

ويبرز اسم سامادو أتيدجيكو، لاعب سموحة، كأحد أهم عناصر هذا التفوق، حيث يمتلك خبرة مباشرة بمواجهات لاعبي الوسط المصريين، إلى جانب دودو دوكو، لاعب سموحة السابق، الذي يمتلك خبرة بالدوري المصري، ويتميز بقدرته على الربط بين الخطوط.

ويسعى منتخب بنين لاستغلال هذه المعطيات في تضييق المساحات أمام مفاتيح لعب منتخب مصر، وعلى رأسهم محمد صلاح وعمر مرموش، مع الاعتماد على التنظيم الدفاعي والتحولات السريعة، وهي نقاط قوة يعرف روهر جيدًا كيفية توظيفها أمام المنتخبات الكبرى.

ويواجه منتخب مصر اختبارًا حقيقيًا في التعامل مع هذه الأفضلية، حيث يتطلب الأمر فرض إيقاع سريع منذ البداية، ومنع لاعبي بنين أصحاب الخبرة بالدوري المصري من فرض أسلوبهم أو جر المباراة إلى سيناريوهات مغلقة تجيدها المنتخبات الأقل تصنيفًا.

ويواجه «الفراعنة» منتخب بنين في ثمن النهائي، يوم الإثنين المقبل، على ملعب أدرار بمدينة أكادير، وهي مواجهة تبدو على الورق في متناول المنتخب المصري، لكنها تحمل في طياتها حسابات دقيقة بحكم طبيعة مباريات خروج المغلوب، التي لا تعترف بالأفضلية المسبقة، وتفرض أعلى درجات التركيز.