صراع مصري إسباني على هداف المغرب أيوب الكعبي

دخل الدولي المغربي أيوب الكعبي دائرة اهتمام أكثر من ناد، بعدما فجر تألقه في كأس الأمم الأفريقية سباقًا مفتوحًا بين الأهلي المصري ونادي جيرونا الإسباني، في ظل بحث الطرفين عن تدعيم الخط الهجومي بلاعب جاهز وقادر على صناعة الفارق في النصف الثاني من الموسم.

ويعيش الكعبي، البالغ من العمر 32 عامًا، فترة مميزة مع منتخب المغرب في البطولة القارية، بعدما سجل 3 أهداف في دور المجموعات، ليؤكد حضوره كأحد أبرز المهاجمين في المنافسة، ويعيد اسمه بقوة إلى واجهة سوق الانتقالات الشتوية.

في القاهرة، تحرك الأهلي بشكل فعلي لتعزيز هجومه خلال الميركاتو الشتوي، في ظل الحاجة إلى مهاجم من الطراز الأول بعد رحيل الفلسطيني وسام أبو علي، وكشف مصدر مطلع داخل النادي أن المفاوضات مع أيوب الكعبي انطلقت بالفعل وتسير بصورة إيجابية، ضمن خطة الإدارة لتدعيم الصفوف بعناصر ذات خبرة قارية.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي يدرس أكثر من اسم في الوقت ذاته، إلا أن الكعبي يظل خيارًا مدعومًا، بالنظر إلى جاهزيته الفنية وخبراته الكبيرة على مستوى المنتخبات والأندية، مؤكدًا أن ملف الصفقات يشهد تحركات متزامنة تشمل مراكز أخرى داخل الفريق.

في المقابل، كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن اهتمام نادي جيرونا بضم المهاجم المغربي، في إطار سعيه لتقوية خطه الأمامي بلاعب يمتلك حلولًا هجومية متنوعة وخبرة في التعامل مع الضغوط، ويرى متابعون أن تألق الكعبي في «الكان» جعله خيارًا مطروحًا بقوة داخل أروقة النادي الإسباني.

ويرتبط أيوب الكعبي بعقد مع أولمبياكوس اليوناني يمتد حتى صيف 2026، ما يمنح ناديه الحالي موقفًا تفاوضيًا قويًا، ويجعل حسم الصفقة مرهونًا بتقارب العروض والاتفاق على التفاصيل المالية خلال الأيام المقبلة.