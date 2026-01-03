خالد السناني: الدوري في بدايته ولا مجال للحديث عن الصدارة

ثمن خالد السناني، حارس مرمى الوصل، الفوز الذي حققه فريقه مساء أمس على الوحدة، ضمن منافسات الجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين، وهو الانتصار الذي قاد «الإمبراطور» من المركز الرابع إلى وصافة جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، مؤكداً أن الفوز كان مهماً وقيمًا، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الأهم يتمثل في مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية خلال الجولات المقبلة للحفاظ على التقدم الذي حققه فريقه.

وأوضح السناني أن مشوار الدوري ما زال طويلاً، وأن الفريق تنتظره العديد من التحديات، رافضاً الحديث عن الصدارة في التوقيت الحالي، وقال إن الاستراتيجية التي يعمل بها النادي تقوم على التعامل مع كل مباراة على حدة، معرباً عن أمله في أن يكون الفريق على قدر المسؤولية في المواجهة المقبلة من المنافسة، والتي يلتقي فيها كلباء.

وحول تبادل المشاركة بين حراس مرمى الوصل في المباريات، أرجع السناني ذلك إلى تميز زملائه اللاعبين في حماية العرين، بعد أن ظل الجهاز الفني يمنحه الفرصة في بعض المباريات إلى جانب زميله محمد الوالي، مؤكداً أن جميع الحراس مؤهلون للدفاع عن قميص الوصل، وأن الأهم هو أن ينجح من يقع عليه الاختيار في تقديم الإضافة المطلوبة والمساهمة في تحقيق الفوز للفريق.