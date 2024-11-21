إيه سي ميلان يحتفل بالذكرى السنوية الأولى لافتتاح كازا ميلان دبي

احتفل نادي إيه سي ميلان بالذكرى السنوية الأولى لافتتاح كازا ميلان دبي، بالتزامن مع احتفال النادي بمرور 125 عاماً على تأسيسه، الخميس الماضي، بعرض طائرات الدرون بالتعاون مع شركة سايبر درون، ليضيء سماء دبي بأبرز الرموز المميزة، مثل شعار النادي الشهير، والقميص الأحمر والأسود، وشعار ذكرى مرور 125 عاماً على تأسيسه.

ويعكس وجود كازا ميلان دبي النمو المتواصل للنادي وحضوره الراسخ في منطقة الشرق الأوسط، كمركز حيوي مهم للنادي الإيطالي في المنطقة، حيث يعزز الاستراتيجية المحلية للنادي ويدعم خطة توسعه العالمية تحت مظلة شركة ريد بيرد كابيتال. كما أسهم الحضور القوي للفريق في ترسيخ مكانته بوصفه أكثر نادي كرة قدم إيطالي يحظى بدعم في منطقة الشرق الأوسط، والأكثر شعبية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال مايكل أوتلي، المدير التجاري لنادي إيه سي ميلان: إن الذكرى السنوية الأولى لافتتاح كازا ميلان دبي هي إنجاز استثنائي للنادي، الأمر الذي يعكس التزام إيه سي ميلان الراسخ تجاه المشجعين والشركاء في منطقة الشرق الأوسط. وعلى مدار العام الفائت، كان كازا ميلان دبي مركزاً رئيسياً لعملياتنا في المنطقة ودليلاً مهماً على التوسع العالمي للنادي، إضافة إلى دوره المحوري في تعزيز فرص التعاون وتمكين العلاقات التي تدعم حضورنا في هذه السوق الحيوية».

وفتح كازا ميلان دبي أبوابه رسمياً في نوفمبر 2023، تأكيداً على التزام نادي إيه سي ميلان بتعزيز حضوره في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط. ولعب مقر النادي الإيطالي في دبي دوراً أساسياً في تمهيد الطريق نحو إرساء روابط عميقة مع الجهات المعنية الرئيسية، بما فيها المؤسسات والشركاء الحاليين، ومن ضمنهم طيران الإمارات، الشريك الرئيسي للنادي منذ عام 2007.

وعلى مدار السنوات الماضية، ركز نادي إيه سي ميلان على ترسيخ حضوره في الشرق الأوسط من خلال ثلاث نقاط أساسية، تشمل عقد علاقات الشراكة المؤسسية والتجارية، وتحسين ظهور العلامة التجارية للنادي، وتعزيز القاعدة الجماهيرية.