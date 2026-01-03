«إياك واللون الأخضر».. تحذير غير متوقع لإندريك في أول أيامه مع ليون

لم ينتظر البرازيلي الشاب إندريك كثيرًا ليكتشف أن انتقاله إلى أولمبيك ليون يتعلق بثقافة جماهيرية وتفاصيل دقيقة قد تصنع الفارق منذ اليوم الأول، بعدما تلقى تحذيرًا من زميله السابق في ريال مدريد، الفرنسي إدواردو كامافينغا، حمل طابعًا جديًا وإن جاء بصيغة طريفة.

وبدأ إندريك فصلًا جديدًا في مسيرته الاحترافية عقب انضمامه إلى ليون على سبيل الإعارة من ريال مدريد، بحثًا عن دقائق لعب أكثر، بعد مشاركات محدودة مع الفريق الملكي خلال النصف الأول من الموسم، لم تتجاوز 99 دقيقة موزعة على ثلاث مباريات فقط في مختلف المسابقات.

ونشر نادي أولمبيك ليون مقطع فيديو يوثق اليوم الأول لإندريك داخل النادي، منذ خضوعه للفحوصات الطبية، مرورًا بجولته في مرافق التدريب، وصولًا إلى محاولاته الأولى للتحدث بالفرنسية، في إشارة واضحة إلى رغبته في الاندماج سريعًا مع الأجواء الجديدة.

وخلال الفيديو، لفتت الأنظار رسالة خاصة تلقاها اللاعب عبر تطبيق «إنستغرام» من كامافينغا، الذي حرص على تقديم نصيحة غير تقليدية تتعلق بحساسية جماهيرية معروفة في الكرة الفرنسية.

ووجه كامافينغا رسالة مباشرة لإندريك قال فيها: «لابد أن تعرف أن الغريم الأزلي لليون هو سانت إيتيان، فإياك أن ترتدي اللون الأخضر أبدًا».

ويعد هذا التحذير بمثابة دليل مبكر للاعب الشاب لتجنب أي سوء فهم جماهيري، نظرًا لأن اللون الأخضر يمثل الهوية التاريخية لنادي سانت إيتيان، الغريم التقليدي لليون في ديربي الرون، أحد أكثر الديربيات شراسة في فرنسا.

ويحمل الصراع بين ليون وسانت إيتيان أبعادًا تاريخية وجماهيرية كبيرة، تجعل أي إشارة رمزية، حتى في المظهر أو الألوان، محل تدقيق شديد من الجماهير، ومن هنا جاءت نصيحة كامافينغا، لتجنيب إندريك الوقوع في موقف محرج في بداياته مع الفريق.

ويعول أولمبيك ليون على إندريك لتدعيم خط الهجوم خلال النصف الثاني من الموسم، في وقت يرى فيه اللاعب هذه الإعارة فرصة ذهبية لاستعادة الثقة، وإثبات قدراته بعيدًا عن ضغط المنافسة الشرسة داخل ريال مدريد، على أمل العودة مستقبلًا إلى «سانتياغو برنابيو» بصورة مختلفة.