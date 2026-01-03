بعد تألقه في «الكان».. أوناحي يجذب اهتمام عملاق إسباني

فرض عز الدين أوناحي لاعب جيرونا نفسه كأحد أبرز نجوم منتخب المغرب في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، بعدما قدم مستويات مميزة أعادت إلى الأذهان بريقه الذي خطف الأنظار خلال مونديال قطر 2022، ليضع اسمه مجددًا على طاولة اهتمامات كبار أوروبا، وفي مقدمتهم أحد عمالقة الكرة الإسبانية.

وظهر لاعب وسط منتخب المغرب بصورة مختلفة خلال دور المجموعات من البطولة القارية، حيث لعب دورًا محوريًا في منظومة المدرب وليد الركراكي، بفضل تحركاته الذكية بين الخطوط، وقدرته على التحكم في إيقاع اللعب، وصناعة الحلول في الثلث الأخير، وأسهم أوناحي في صناعة هدفين خلال ثلاث مباريات، مؤكدًا قيمته الفنية وتأثيره المباشر داخل الملعب.

وجاء الأداء القوي الذي قدمه أوناحي في «الكان» امتدادًا لتحسن مستواه مؤخرًا، بعد فترة صعبة مر بها في تجربته الاحترافية السابقة، ونجح اللاعب في استعادة ثقته بنفسه، ليصبح أحد أهم مفاتيح اللعب في وسط منتخب المغرب، سواء على مستوى الربط بين الخطوط أو التحولات الهجومية السريعة.

ووفقًا لما أوردته تقارير صحفية إسبانية، فإن نادي أتلتيكو مدريد وضع النجم المغربي تحت المراقبة عن كثب، بعد المستويات المميزة التي قدمها في البطولة الإفريقية، ويرى الجهاز الفني للفريق، بقيادة دييغو سيميوني، أن أوناحي يمتلك المواصفات التي تتماشى مع فلسفة الفريق، من حيث الانضباط التكتيكي، والقدرة على العمل تحت الضغط، إلى جانب الجودة الفنية في وسط الملعب.

وتشير التقارير إلى أن إدارة النادي الإسباني تتابع تطور اللاعب خلال البطولة الحالية، تمهيدًا لاتخاذ قرار نهائي بشأن التحرك لضمه في الفترة المقبلة، خاصة في ظل بحث أتلتيكو عن عناصر قادرة على منح الإضافة الإبداعية لخط الوسط.