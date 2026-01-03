خسارة الأهلي تخرج رونالدو عن هدوئه لأول مرة هذا الموسم

خيمت حالة من الغضب والحسرة على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، عقب تلقي "العالمي" خسارته الأولى في دوري روشن السعودي هذا الموسم، بعد السقوط أمام الأهلي بنتيجة 3-2، في قمة مباريات الجولة الثالثة عشرة، التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

ورصدت عدسات الكاميرات رد فعل غير معتاد من رونالدو عقب صافرة النهاية، حيث بدا واضحًا تأثره بالنتيجة، وظهر وهو يغادر أرضية الملعب غاضبًا، في مشهد يعكس حجم الصدمة التي تلقاها النصر بعد فقدان ثلاث نقاط مؤثرة في سباق الصدارة.

وشهدت المباراة بداية قوية من الأهلي، الذي فرض ضغطًا مبكرًا توج بهدفين عن طريق إيفان توني، قبل أن يعود النصر إلى أجواء اللقاء بهدفين متتاليين، إلا أن هدف ميريح ديميرال في الشوط الثاني منح "الراقي" التفوق وحسم المواجهة، رغم المحاولات المتكررة من رونالدو وزملائه لإدراك التعادل.

وتعد هذه الهزيمة الأولى للنصر في مشواره بالدوري هذا الموسم، بعد سلسلة من النتائج الإيجابية، ما يمنح المنافسين فرصة الاقتراب من القمة، وعلى رأسهم الهلال، الذي بات أمامه فرصة أكبر للمنافسة على الصدارة.

ورغم بقاء النصر في المركز الأول برصيد 31 نقطة، فإن خسارة الكلاسيكو حملت مؤشرات مقلقة، على مستوى الأداء الدفاعي، وهو ما بدا واضحًا على ملامح قائد الفريق عقب نهاية اللقاء.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة أجواء مشحونة، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعب من كل فريق، علي مجرشي من الأهلي ونواف بوشل من النصر، ما زاد من توتر المواجهة، وأغلق أي فرصة لعودة "العالمي" في الوقت بدل الضائع.

في المقابل، رفع الأهلي رصيده إلى 25 نقطة، مقتحمًا المربع الذهبي، ومؤكدًا عودته القوية إلى دائرة المنافسة.