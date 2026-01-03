جدة تستضيف منافسات كأس الخليج 27

تستضيف مدينة جدة منافسات بطولة كأس الخليج العربي الـ 27، التي تقام خلال الفترة من 23 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر المقبلين، في عودة جديدة للبطولة الخليجية إلى الملاعب السعودية.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا أن مباريات «خليجي 27» ستقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية «الإنماء» وملعب الأمير عبد الله الفيصل، في إطار الاستعدادات المبكرة لتقديم بطولة تليق بقيمة كأس الخليج ومكانتها التاريخية في المنطقة.

وأشاد رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، بالإمكانات الكبيرة التي تمتلكها المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن استضافة جدة للبطولة تبشر بنسخة مميزة، في ظل البنية التحتية المتطورة والخبرة التنظيمية المتراكمة في استضافة الأحداث الكبرى.

من جانبه، عبر رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، عن اعتزاز المملكة باستضافة المنتخبات الخليجية، مؤكدًا أن عودة البطولة إلى الأراضي السعودية تمثل قيمة معنوية كبيرة، وأن العمل جار لتجهيز نسخة تاريخية.

وأوضح المسحل أن الاتحاد السعودي يضع كافة إمكاناته من أجل إنجاح البطولة، وتوفير أفضل الظروف للمنتخبات المشاركة والجماهير الخليجية، بما يعكس مكانة السعودية كوجهة رئيسية لاستضافة البطولات الإقليمية والقارية.

وتعد بطولة كأس الخليج العربي من أعرق البطولات في المنطقة، وتحمل أهمية خاصة لدى جماهير الكرة الخليجية، حيث تمثل مناسبة رياضية جامعة، ومن المنتظر أن تشهد نسخة جدة تنافسًا قويًا وحضورًا جماهيريًا كبيرًا، في ظل تطور مستوى المنتخبات المشاركة وارتفاع سقف الطموحات.