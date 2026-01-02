سقوط مثير للنصر أمام الأهلي في أكثر مباريات دوري روشن جنونًا

شهدت قمة الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي واحدة من أكثر المباريات إثارة هذا الموسم، بعدما سقط النصر أمام الأهلي بنتيجة 3-2، في لقاء اتسم بالندية والتقلبات السريعة، وفتح باب صراع الصدارة على مصراعيه، بقيادة تألق مميز للمهاجم الإنجليزي إيفان توني.

وانتهت مواجهة الأهلي والنصر بفوز أصحاب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة حبست الأنفاس حتى صافرتها الأخيرة، لتتأثر حسابات القمة، وتصبح صدارة النصر مهددة في حال نجاح الهلال في تحقيق الفوز خلال الجولة نفسها.

بدأ الأهلي اللقاء بضغط هجومي قوي منذ الدقائق الأولى، وكاد أن يفتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثانية، بعدما ارتطمت تسديدة ماثيوس جونسالفيس بالعارضة، ولم ينتظر الأهلي طويلًا، حيث نجح إيفان توني في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة السابعة، مستغلًا ارتباك دفاع النصر.

واصل الأهلي تفوقه، وأضاف توني الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 20، وسط انهيار واضح في الخط الخلفي للنصر، الذي حاول استعادة توازنه سريعًا، ونجح عبد الإله العمري في تقليص الفارق للنصر بالدقيقة 31 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، فشل حارس الأهلي في التعامل معها.

وقبل نهاية الشوط الأول، عاد العمري مجددًا ليسجل هدف التعادل للنصر في الدقيقة 44 برأسية رائعة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 2-2، في سيناريو مثير عكس قوة المباراة.

مع بداية الشوط الثاني، فرض الأهلي سيطرته مجددًا بحثًا عن هدف الحسم، وهو ما تحقق في الدقيقة 55، عندما سجل المدافع التركي ميريح ديميرال الهدف الثالث برأسية قوية، بعد تمريرة متقنة من إيفان توني، الذي واصل تألقه في اللقاء.

وحاول النصر العودة مجددًا، وأهدر كريستيانو رونالدو فرصة محققة للتعادل بطريقة غريبة، فيما اعتمد الأهلي على الهجمات المرتدة، وسط اندفاع هجومي كبير من الفريق الأصفر.

وشهدت الدقائق الأخيرة توترًا وإثارة كبيرة، حيث أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه علي مجرشي لاعب الأهلي في الدقيقة 96، قبل أن يطرد نواف بوشل لاعب النصر بعدها مباشرة، لتنتهي المباراة بفوز أهلاوي مثير بثلاثة أهداف مقابل هدفين.