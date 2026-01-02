ضربة موجعة لريال مدريد قبل السفر إلى السعودية لخوض السوبر

تلقى ريال مدريد صدمة قوية قبل شد الرحال إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في كأس السوبر الإسباني، بعدما تحولت حالة القلق بشأن جاهزية نجمه الفرنسي كيليان مبابي إلى أزمة مفتوحة داخل أروقة النادي، في ظل إصابة يعاني منها على مستوى الركبة اليسرى، تضع مشاركته في ديربي أتلتيكو مدريد محل شك كبير.

وبحسب صحيفة «آس» الإسبانية، فإن غياب مبابي عن مواجهة ريال بيتيس المقبلة بات مؤكدًا، فيما لا يزال موقفه من اللحاق بالسوبر الإسباني غير محسوم، مع ترجيحات طبية تشير إلى صعوبة تعافيه في الوقت المناسب.

وأوضحت الصحيفة أن إصابات التواء الركبة تحتاج عادة إلى فترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، ما يجعل مشاركته في نصف النهائي المقرر يوم 8 يناير أمام أتلتيكو أقرب إلى «السيناريو المعقد».

وأشارت التقارير إلى أن مبابي كان يعاني من آلام في الركبة منذ مواجهة سيلتا فيغو في السابع من ديسمبر الماضي، لكنه تحامل على نفسه وواصل اللعب، قبل أن تتفاقم الحالة مؤخرًا، ورفع هذا التحامل، وفق التقييم الطبي، من درجة الخطورة، وجعل فكرة مشاركته في السوبر مخاطرة قد تؤدي إلى تفاقم الإصابة.

ورغم الصورة القاتمة، لا يزال داخل ريال مدريد بصيص أمل، يرتبط بسرعة استجابة الركبة للعلاج وانحسار التورم، خاصة أن المباراة النهائية في حال تأهل الفريق ستقام يوم 11 يناير، وهو ما يبقي خيار سفر اللاعب إلى السعودية مطروحًا حتى اللحظات الأخيرة، بانتظار القرار الطبي النهائي.

ويمثل احتمال غياب مبابي ضربة فنية موجعة للمدرب تشابي ألونسو، إذ يعد النجم الفرنسي أكثر لاعبي الفريق مشاركة هذا الموسم، متجاوزًا حاجز 2100 دقيقة، إلى جانب مساهمته التهديفية الكبيرة بتسجيله 29 هدفًا وصناعته 5 أهداف في 25 مباراة، ليتصدر قائمة هدافي الفريق محليًا وأوروبيًا.

وفي حال تأكد غياب مبابي، يدرس الجهاز الفني أكثر من بديل لتعويضه، يأتي في مقدمتها الدفع بالمهاجم الشاب غونزالو غارسيا، بعد تألقه في كأس العالم للأندية، أو العودة إلى خيار «المعين» في وسط الملعب، بالاعتماد على جود بيلينغهام خلف الثنائي فينيسيوس جونيور ورودريغو، وهي الخطة التي حققت نجاحًا سابقًا مع الفريق.