«فيفا» يرفع إيقاف القيد عن نادي بني ياس

أعلن نادي بني ياس رسميًا صدور قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» برفع إيقاف تسجيل اللاعبين عن النادي، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الإدارية المطلوبة وإغلاق القضية محل الإيقاف بشكل نهائي.

وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن قرار الإيقاف كان مرتبطًا بإجراء إداري يعود لسنوات سابقة، وتمت معالجته وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة لدى الاتحاد الدولي، مؤكدًا عدم وجود أي التزامات مالية قائمة على النادي في الوقت الحالي.

وأكد بني ياس التزامه الكامل بمبادئ الحوكمة والشفافية في التعامل مع جميع الملفات الإدارية والقانونية، مشددًا على مواصلة العمل من أجل تعزيز استقرار الفريق ودعم تطلعاته خلال المرحلة المقبلة.