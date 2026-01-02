فاجعة تصيب لاعب الوداد في أمم أفريقيا

تلقى ستيفان عزيز كي، لاعب نادي الوداد ومنتخب بوركينا فاسو، خبرًا مفجعًا بوفاة نجله، أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في منافسات كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب، في واقعة قاسية ألقت بظلالها على معسكر المنتخب وأثارت موجة واسعة من التعاطف داخل الأوساط الكروية.

وأوضح المركز الإعلامي لمنتخب بوركينا فاسو، في بيان رسمي، أن اللاعب تلقى النبأ الحزين خلال تواجده رفقة المنتخب في البطولة القارية، وسط دعم معنوي كبير من زملائه والجهازين الفني والإداري، في محاولة لمساندته في هذا الظرف الإنساني الصعب.

من جانبه، تقدم نادي الوداد بتعازيه للاعب في بيان رسمي، جاء فيه: «يتقدم نادي الوداد الرياضي بأحر التعازي والمواساة إلى لاعبنا عزيز كي في وفاة نجله، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان».

وتأتي هذه الفاجعة في توقيت مهم، حيث يستعد منتخب بوركينا فاسو لخوض مواجهة قوية أمام كوت ديفوار ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس الأمم الأفريقية، وهي المباراة المقررة يوم الثلاثاء المقبل، وسط حالة من الترقب بشأن موقف اللاعب من المشاركة.

وكان عزيز كي قد انضم إلى صفوف الوداد قبل فترة قصيرة، ونجح في فرض نفسه ضمن التشكيلة الأساسية، مقدمًا مستويات مميزة جعلته أحد العناصر المؤثرة في صفوف الفريق الأحمر، كما حافظ على مكانته مع منتخب بلاده خلال البطولة القارية.