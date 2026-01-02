سيناريو مثير يمنح النصر فوزًا ثمينًا على بني ياس

عاد النصر من أمام مضيفه بني ياس بثلاث نقاط غالية، بعدما حقق فوزًا مثيرًا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين، ليواصل «العميد» تقدمه في جدول الترتيب.

وسجل هدفي النصر كل من جوناتاس سانتوس ورامون ميريز في الدقيقتين 18 و31، بينما أحرز سيفيور جودوين هدف بني ياس الوحيد في الدقيقة 25.

وأهدر أوتابيك شوكوروف ركلة جزاء لبني ياس في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، فيما تعرض لاعب بني ياس ليونيل جوفوفو للطرد في الدقيقة 53.

وبهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 18 نقطة وصعد مؤقتًا إلى المركز الخامس، في حين تجمد رصيد بني ياس عند 7 نقاط، ليبقى في المركز الحادي عشر مع ختام مباريات الجولة.

وشهدت الدقائق الأولى تألق حارس ودفاع النصر، بعدما نجحوا في التصدي لأول الفرص الخطيرة لبني ياس في الدقيقة 17، قبل أن يفتتح «العميد» التسجيل عبر مجهود فردي مميز من جوناتاس سانتوس، الذي انطلق بالكرة وسط مدافعي بني ياس وسدد كرة أرضية قوية استقرت في الشباك عند الدقيقة 18.

ورد بني ياس سريعًا بإدراك التعادل عن طريق سافيور جودوين في الدقيقة 25، مستغلًا كرة وصلته داخل منطقة الجزاء، قبل أن يستعيد النصر تقدمه مجددًا في الدقيقة 31، عندما سجل رامون ميريز الهدف الثاني برأسية قوية إثر ركلة ركنية لعبت عرضية عالية.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، تدخلت تقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء لبني ياس، لكن الحارس عبد الله التميمي تألق وتصدى لتسديدة شوكوروف، ليحافظ على تقدم النصر مع نهاية الشوط الأول بنتيجة 2-1.

وتلقى بني ياس ضربة موجعة في بداية الشوط الثاني بطرد لاعبه ليونيل جوفوفو في الدقيقة 53، ليكمل الفريق اللقاء بعشرة لاعبين.

ورغم النقص العددي، حاول بني ياس العودة في النتيجة خلال الدقائق التالية، إلا أن النصر، بفضل تماسك خط دفاعه وتألق حارس مرماه، نجح في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليخرج بنقاط المباراة كاملة.