العين يتجاوز الشارقة ويواصل الانفراد بقمة الدوري

واصل فريق العين نتائجه الإيجابية في دوري أدنوك للمحترفين، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على ضيفه الشارقة بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم الجمعة على استاد هزاع بن زايد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من المسابقة.

وسجل الحسين رحيمي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 55، ليقود «الزعيم» إلى ثلاث نقاط جديدة رفعت رصيده إلى 27 نقطة في صدارة جدول الترتيب، مبتعدًا بالقمة، فيما تجمد رصيد الشارقة عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر، وشهدت المباراة حالة طرد للاعب العين البديل محمد عباس بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وعزز العين تفوقه التاريخي على الشارقة في دوري المحترفين، بعدما رفع عدد انتصاراته إلى 15 فوزًا مقابل 6 انتصارات للشارقة، فيما انتهت 10 مباريات بالتعادل من أصل 31 مواجهة جمعت الفريقين في المسابقة.

الشوط الأول

فرض العين سيطرته الكاملة على مجريات اللعب في الشوط الأول، وضغط بقوة على مرمى الشارقة عبر عدة محاولات متتالية، أضاع خلالها فرصًا محققة عن طريق الحسين رحيمي، ولابا كودجو، وبلاسيوس، إما بسبب التسرع وقلة التركيز، أو لتألق حارس الشارقة عادل الحوسني، الذي أنقذ فريقه من هدف محقق بعدما أبعد كرة من على خط المرمى عقب رأسية خادعة للابا كودجو من مسافة قريبة.

وفي المقابل، غابت الخطورة الهجومية عن الشارقة، واقتصرت محاولاته على بعض التحركات الفردية التي لم ترقَ إلى مستوى التهديد الحقيقي.

ورفع العين من وتيرة هجماته مع مرور الوقت، وقدم لاعب الوسط عبد الكريم تراوري مجهودًا فرديًا مميزًا بعدما انطلق من الجهة اليسرى وراوغ المدافع قبل أن يرسل عرضية متقنة، قابلها لابا كودجو بتسديدة قوية سكنت الشباك، غير أن الحكم ألغى الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو، التي أثبتت تجاوز الكرة خط التماس قبل العرضية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني نشطة من جانب الشارقة، الذي سنحت له فرصة خطيرة عبر كايو لوكاس، لكن تسديدته علت العارضة، قبل أن تمر محاولة أخرى لفراس بن العربي بجوار القائم.

ورد العين بتسديدة قوية من الحسين رحيمي تصدى لها الحوسني، قبل أن ينجح رحيمي في فك شفرة الدفاع، مسجلًا هدف التقدم للعين بتسديدة زاحفة رائعة، بعد صناعة مميزة من الأرجنتيني كاكو.

ونشط أداء الشارقة بعد التأخر في النتيجة، واندفع لاعبوه بحثًا عن التعادل، وسدد ميلوني كرة مرت بجوار القائم، فيما تعرض العين لضربة بطرد لاعبه البديل محمد عباس لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ورغم النقص العددي، حافظ العين على تماسكه الدفاعي، ونجح في امتصاص محاولات الشارقة المتكررة، ليحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، مؤكدًا انفراده بصدارة الدوري.