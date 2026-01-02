ضربة مزدوجة تهدد بنين قبل مواجهة مصر في ثمن نهائي أمم أفريقيا

تلقى منتخب بنين ضربة مزدوجة قبل مواجهته المرتقبة أمام منتخب مصر في ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد تصاعد الشكوك حول جاهزية قائد الفريق ستيف مونيه، إلى جانب إصابة مؤثرة طالت أحد عناصر الخط الخلفي، في توقيت مهم قبل المواجهة الحاسمة.

وأعلن المركز الإعلامي لمنتخب بنين، في بيان رسمي، أن القائد ستيف مونيه تعرّض لوعكة صحية مفاجئة، بعد أيام قليلة من تعافيه من الإصابة بالإنفلونزا وعودته للمشاركة في مباراتي بوتسوانا والسنغال ضمن دور المجموعات.

وأوضح البيان أن اللاعب شعر بإعياء وارتفاع في درجة الحرارة في مساء اليوم التالي للمباراة الأخيرة، ما استدعى خضوعه لفحوصات طبية دقيقة، مع التأكيد على أن موقفه من المشاركة أمام مصر لا يزال غير محسوم حتى الآن.

ولم تتوقف المتاعب عند هذا الحد، إذ أشار البيان ذاته إلى أن الشكوك تحيط أيضًا بمشاركة الظهير الأيسر ديفيد كيكي، الذي تعرض لإصابة في عضلة ربلة الساق خلال التدريبات الأخيرة، ما قد يحرمه من الظهور في المواجهة المنتظرة أمام الفراعنة.

ويأتي هذا التطور ليضع الجهاز الفني لمنتخب بنين أمام تحد إضافي، خاصة أن ستيف مونيه يعد أحد الركائز الأساسية داخل الفريق، سواء من حيث الخبرة أو التأثير الفني داخل الملعب، في حين يمثل كيكي عنصرًا مهمًا في المنظومة الدفاعية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بنين يوم الإثنين المقبل على ملعب «أدرار» بمدينة أكادير المغربية، ضمن منافسات دور الـ 16 من البطولة القارية.