بعد تألقه في «الكان».. نجم مغربي يقترب من الأضواء الأوروبية الكبرى

فتح التألق اللافت الذي يقدمه أحد نجوم المنتخب المغربي في بطولة كأس أمم أفريقيا الباب واسعًا أمامه لدخول دائرة الاهتمام الأوروبي، بعدما لفت الأنظار بمستوياته القوية وأرقامه المؤثرة، ليصبح اسمه مطروحًا بقوة كأحد المواهب الصاعدة المرشحة لخطوة احترافية كبرى خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما أوردته تقارير صحفية فرنسية، فإن الدولي المغربي إسماعيل صيباري، لاعب بي إس في آيندهوفن الهولندي، بات محل متابعة من أندية الصف الأول في أوروبا، وفي مقدمتها باريس سان جيرمان، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها سواء مع ناديه أو رفقة «أسود الأطلس» في البطولة القارية الحالية.

ويعد صيباري من أبرز لاعبي خط الوسط الهجومي في الدوري الهولندي هذا الموسم، حيث قدم أرقامًا مميزة قبل انطلاق «الكان»، مسجلًا 11 هدفًا وصانعًا 4 تمريرات حاسمة خلال 23 مباراة، وهي أرقام تعكس قدرته على صناعة الفارق هجوميًا رغم أدواره المتنوعة في وسط الملعب.

وأشارت التقارير إلى أن وكلاء اللاعب عرضوا خدماته بالفعل على إدارة باريس سان جيرمان خلال شهر ديسمبر الماضي، في إطار سعيه لخوض تجربة احترافية جديدة خارج الدوري الهولندي، والانتقال إلى ناد ينافس بانتظام على البطولات القارية الكبرى، وهو الطرح الذي قوبل باهتمام من جانب النادي الفرنسي.

ويرى متابعون أن تألق صيباري في كأس أمم أفريقيا قد يكون العامل الحاسم في تسريع هذه الخطوة، خاصة أن البطولة تمثل منصة مثالية لاختبار الشخصية والجاهزية الذهنية للاعبين في المباريات الكبرى، وهو ما ظهر بوضوح في أداء اللاعب مع المنتخب المغربي.

ويتميز صيباري بأسلوب لعب يتماشى مع فلسفة الأندية الأوروبية الكبرى، بفضل سرعته في التحول من الدفاع للهجوم، وقدرته على اللعب بين الخطوط، إلى جانب حضوره البدني ورؤيته الجيدة داخل الثلث الأخير، ما يجعله خيارًا مناسبًا لمدارس كروية تعتمد على الضغط العالي والتحولات السريعة.