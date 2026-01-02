«الشخصية قبل النتائج».. حسن شحاتة يحدد ثلاثي القمة في منتخب مصر بأمم أفريقيا



أشاد حسن شحاتة، أسطورة الكرة المصرية والمدير الفني الأسبق للمنتخب المصري، بالمستوى الذي يقدمه منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حالياً في المغرب، معتبراً أن ما يميز «الفراعنة» في هذه النسخة لا يقتصر على النتائج، بل يتجاوزها إلى «الشخصية القوية» التي ظهر بها اللاعبون داخل الملعب، وهو ما انعكس على مشوار الفريق في دور المجموعات.



وأكد شحاتة أن المنتخب المصري يسير بخطوات ثابتة نحو الأدوار النهائية، بعدما خرج بمكاسب فنية ومعنوية مهمة من مرحلة المجموعات، في مقدمتها القدرة على التعامل مع الضغوط والعودة بالنتيجة، إلى جانب الانضباط التكتيكي والروح الجماعية التي ظهرت بوضوح في المباريات الثلاث.



وأشار «المعلم»، كما يلقب في مصر، إلى أن العودة أمام زيمبابوي في مباراة الافتتاح، ثم الفوز الصعب على جنوب أفريقيا رغم النقص العددي بعد طرد محمد هاني، يعكسان قوة الشخصية الذهنية للفريق، فضلاً عن حسن إدارة الجهاز الفني للمواقف الصعبة خلال اللقاءات.



كما أثنى شحاتة على استغلال مباراة أنغولا في ختام دور المجموعات، مؤكداً أن منح الفرصة لعدد من العناصر البديلة منح الجهاز الفني رؤية أوضح حول جاهزية جميع اللاعبين قبل الدخول في مرحلة المباريات الإقصائية.

وعن أبرز لاعبي المنتخب في دور المجموعات، اختار حسن شحاتة الثلاثي: محمد صلاح، وعمر مرموش، ومحمد الشناوي، معتبراً أنهم كانوا الأبرز والأكثر تأثيراً في مشوار الفراعنة، سواء على المستوى الهجومي أو الدفاعي، لما يمتلكونه من خبرات كبيرة وقدرة على صناعة الفارق في اللحظات المهمة.



وأبدى شحاتة ثقته في الجيل الحالي تحت قيادة حسام حسن، مشدداً على أن المنتخب المصري يمتلك كل المقومات التي تؤهله للذهاب بعيداً في البطولة والمنافسة بقوة على التتويج باللقب، في ظل ما أظهره من تماسك وثقة منذ بداية المشوار.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بنين يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات دور الـ16، في اختبار جديد لطموحات الفراعنة بمواصلة التقدم نحو الأدوار النهائية من البطولة القارية.