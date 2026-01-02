«الآن جاء دوري كأب».. نجم الشارقة السابق يعلن اعتزال كرة القدم



أعلن لاعب خط الوسط البوسني الدولي السابق ميراليم بيانيتش، اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي بعمر 35 عاماً، واضعاً حداً لمسيرة احترافية امتدت لسنوات طويلة في ملاعب أوروبا وخارجها، مؤكداً أن قراره جاء بدافع شخصي، حيث باتت أولويته القصوى في المرحلة المقبلة التفرغ لحياته العائلية والاستمتاع بدوره كأب.

وجاء إعلان بيانيتش في تصريح شدد خلاله على أنه لن يعود إلى ممارسة كرة القدم مجدداً، بعدما غادر آخر ناد لعب له، وهو سيسكا موسكو الروسي، ليغلق بذلك صفحة حافلة بالتجارب والنجاحات.



وبدأ بيانيتش مسيرته الاحترافية في فرنسا مع نادي ميتز، بعد نشأته في لوكسمبورج، قبل أن ينتقل إلى أولمبيك ليون عام 2008، حيث لفت الأنظار سريعاً كأحد أبرز لاعبي الوسط الصاعدين في القارة الأوروبية. وفي عام 2011، خاض تحدياً جديداً بالانتقال إلى الدوري الإيطالي عبر بوابة روما، الذي أمضى بين صفوفه خمسة مواسم، رسخ خلالها مكانته كأحد أفضل لاعبي الوسط في «الكالتشيو».

وشكلت فترة لعبه مع يوفنتوس بين عامي 2016 و2020 المحطة الأبرز في مسيرته، إذ توج خلالها بأربعة ألقاب متتالية للدوري الإيطالي ولقبين لكأس إيطاليا، وكان عنصراً أساسياً في هيمنة «السيدة العجوز» على الكرة المحلية.



وبعدها، خاض بيانيتش تجربة قصيرة مع برشلونة الإسباني، تخللتها إعارة إلى بشيكتاش التركي، قبل أن ينتقل إلى المنطقة العربية عبر بوابة نادي الشارقة، ثم اختتم مسيرته الاحترافية في روسيا مع سيسكا موسكو.

وعلى الصعيد الدولي، اختار بيانيتش تمثيل منتخب البوسنة والهرسك، بلد جذوره، بدلاً من لوكسمبورغ التي مثلها في الفئات السنية، وشارك لأول مرة مع منتخب بلاده عام 2008، وخاض 115 مباراة دولية سجل خلالها 18 هدفاً، وكان من الركائز الأساسية في المنتخب البوسني الذي شارك في كأس العالم 2014 بالبرازيل، في أول ظهور تاريخي للبوسنة في بطولة كبرى، قبل أن يعلن اعتزاله اللعب الدولي في عام 2024.



وخلال مسيرته، حصد بيانيتش العديد من الألقاب والجوائز الفردية، من بينها اختياره ضمن فريق الموسم في الدوري الإيطالي لعدة مواسم متتالية، وتميز بأسلوبه الهادئ، ورؤيته الثاقبة في وسط الملعب، إلى جانب براعته في تنفيذ الركلات الحرة المباشرة.