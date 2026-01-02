غوارديولا يخرج عن صمته ويحسم مصيره مع مانشستر سيتي



خرج الإسباني بيب غوارديولا عن صمته ليضع حداً للتكهنات المتزايدة حول مستقبله مع مانشستر سيتي، مؤكداً رغبته في الاستمرار مع الفريق رغم إدراكه أن الرحيل سيأتي يوماً ما، لكن «ليس الآن»، في رسالة واضحة جاءت خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة تشيلسي، وفي توقيت يشهد ضغوطاً فنية وتداولاً واسعاً للشائعات.

وتحدث غوارديولا عن استعدادات فريقه لمواجهة تشيلسي ضمن الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي، مشيراً إلى جاهزية لاعبيه رغم ضغط المباريات خارج الأرض، مؤكداً أن العودة التدريجية لبعض العناصر مثل رودري وجيريمي دوكو تتطلب حذراً شديداً من الجهاز الطبي لتجنب أي انتكاسات.



وحول حالة رودري، أوضح المدرب الإسباني أن اللاعب عاد مؤخراً ويحتاج إلى وقت للوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة، مشدداً على أهميته الكبيرة داخل منظومة الفريق، بقوله إن وجوده داخل الملعب يمنح السيتي أفضلية واضحة.

وعن مواجهة تشيلسي، وصف غوارديولا اللقاء بأنه دائماً ما يكون صعباً ومعقداً، في ظل الجودة الكبيرة التي يمتلكها الفريق اللندني، معتبراً أن الدوري الإنجليزي بطبيعته لا يمنح أي مباراة طابع السهولة، مهما كان ترتيب المنافسين.



وفيما يخص مستقبله مع مانشستر سيتي، حسم غوارديولا الجدل مؤكداً أن فكرة الرحيل واردة يوماً ما، لكنها ليست مطروحة في الوقت الحالي، موضحاً أنه يملك عاماً إضافياً في عقده ويرغب في مواصلة القتال مع الفريق، مشيراً إلى أن الإدارة أظهرت ثقتها فيه خلال فترات صعبة سابقة، وهو ما يدفعه للاستمرار.



كما تطرق غوارديولا إلى رحيل الإيطالي إنزو ماريسكا عن تدريب تشيلسي، مشيداً به كمدرب وشخصية مميزة، مؤكداً عزمه التواصل معه خلال الأيام المقبلة، ومشيراً إلى أن قرارات الإقالة أو الاستمرار تبقى شأناً إدارياً بحتاً.

وعن سباق الدوري الإنجليزي، شدد المدرب الإسباني على أن الطريق لا يزال طويلاً، في ظل قوة المنافسين وعلى رأسهم أرسنال، مؤكداً رضاه عن الأداء في بعض الفترات الأخيرة، خاصة ما قدمه اللاعبون الجدد والعناصر الدفاعية، معتبراً أن التفاصيل الصغيرة ستكون حاسمة في المرحلة المقبلة من الموسم.