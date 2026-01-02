موعد مباراة مصر والسعودية استعدادًا لكأس العالم 2026

يخوض منتخبا مصر والسعودية مواجهة ودية مرتقبة ضمن برنامج الإعداد للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها نهائيات كأس العالم 2026، في إطار سعي المنتخبين لرفع الجاهزية الفنية والبدنية خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

وبحسب ما كشفت عنه تقارير صحفية سعودية، فإن المباراة الودية ستجمع المنتخبين يوم 26 مارس المقبل، على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن أيام «فيفا» المعتمدة دوليًا، لتكون واحدة من أبرز محطات الإعداد قبل دخول المرحلة الحاسمة من التحضيرات المونديالية.

وتأتي هذه المواجهة في توقيت مهم للمنتخبين، حيث يحرص الجهاز الفني لكل طرف على الاحتكاك بمنافس قوي يمتلك خبرات قارية ودولية، بما يساعد على اختبار أكثر من خيار فني وتكتيكي، والوقوف على مستوى العناصر الأساسية والبديلة.

ويمثل اللقاء فرصة خاصة لمنتخب السعودية، الذي يسعى للاستفادة القصوى من فترة التوقف الدولي، بعدما ضمن تأهله إلى كأس العالم 2026، ووقع في مجموعة قوية تضم إسبانيا وأوروغواي والرأس الأخضر، ما يتطلب إعدادًا عالي المستوى ومباريات بمعايير تنافسية مرتفعة.

وفي المقابل، يخوض منتخب مصر هذه المواجهة ضمن برنامجه التحضيري لمواصلة عملية البناء الفني تحت قيادة حسام حسن، مع الاعتماد على مزيج متوازن من عناصر الخبرة والوجوه الشابة، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها المشاركة في منافسات كأس العالم، حيث يتواجد «الفراعنة» في مجموعة تضم بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة متابعة جماهيرية وإعلامية واسعة، نظرًا لقيمتها الفنية، وطابعها العربي، إلى جانب كونها محطة مهمة في طريق المنتخبين نحو الظهور المشرف في مونديال 2026، الذي يقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.