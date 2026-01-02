تقنية الفيديو تحرم العين من هدف خيالي أمام الشارقة

حرمت تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» فريق العين من هدف خيالي خلال قمته أمام الشارقة، ضمن الجولة الـ 11 من دوري أدنوك للمحترفين، بعدما ألغى الحكم هدفاً رائعاً سجله لابا كودجو، بداعي خروج الكرة من خط التماس قبل بناء الهجمة، في لقطة أثارت تفاعل الجماهير داخل المدرجات، وعبر منصات التواصل.

جاءت اللقطة المثيرة في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول، عندما انطلق عبد الكريم تراوري من الجهة اليمنى، ومرر كرة عرضية إلى لابا كودجو، الذي أودعها في الشباك بطريقة استعراضية، وسط احتفالات مبكرة من لاعبي العين، قبل أن يتدخل «VAR»، ويعيد الحكم لمراجعة اللقطة، ليتم إلغاء الهدف، بعد التأكد من تجاوز الكرة خط التماس.

وسيطر العين على فترات كبيرة من الشوط الأول، وهدد مرمى الشارقة في أكثر من مناسبة، أبرزها رأسيتان خطيرتان للابا كودجو، تألق في التصدي لهما الحارس عادل الحوسني، الذي لعب دوراً بارزاً في الحفاظ على شباكه نظيفة.

ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل العين ضغطه، بحثاً عن هدف التقدم، مقابل اعتماد الشارقة على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة، في شوط أول اتسم بالقوة والندية، وشهد صراعاً تكتيكياً واضحاً بين الفريقين.