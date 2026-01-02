ماتيو ميسي يسير على درب الأب ويكشف عن موهبة واعدة

انتشر فيديو لابن الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، ماتيو 8 أعوام، وهو يسجل هدفاً بتسديدة خلفية جميلة، كشف من خلالها عن موهبة كروية متوارثة من الوالد، وأكد أنه يسير على الدرب الصحيح، ليصبح امتداداً لنجومية ميسي في الملاعب مستقبلاً. ويلعب ماتيو ميسي، الابن الثاني لميسي، في أكاديمية إنتر ميامي الأمريكي، ويشتهر بموهبته الفطرية، وتطور مهاراته السريع، أظهر مهارات فنية قوية، تجعل البعض يتوقع سيره على خطى والده في كرة القدم.

ويتوسط ماتيو شقيقيه الأكبر تياغو والأصغر سيرو، ويعتبر أكثرهم موهبة كروية، كما يحظى بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل بقية عائلة الأسطورة الأرجنتيني المتألق في الدوري الأمريكي في المواسم الأخيرة.