خبرة «البوندسليغا» تصل إلى إيطاليا.. ميلان يحسم ملف رأس الحربة

حسم نادي إي سي ميلان ملف المهاجم الصريح خلال سوق الانتقالات الشتوية، بعدما أعلن رسميًا تعاقده مع الدولي الألماني نيكلاس فولكروغ، في خطوة تعكس توجه الإدارة نحو تدعيم الخط الأمامي بخبرة أوروبية، قادرة على تقديم الإضافة الفورية في النصف الأهم من الموسم.

وأعلن النادي الإيطالي انضمام فولكروغ قادمًا من وست هام يونايتد الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع بند يتيح لميلان أحقية الشراء النهائي، دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، ليصبح المهاجم الألماني أول صفقات «الروسونيري» في ميركاتو يناير.

ويعول ميلان على السجل التهديفي والخبرة الكبيرة التي يمتلكها فولكروغ، الذي صنع اسمه في ملاعب البوندسليغا، بعد مسيرة طويلة بدأت في فيردر بريمن، مرورًا بتجارب مع نورنبرغ وهانوفر، قبل أن يعيش أفضل فتراته بقميص بوروسيا دورتموند، حيث شارك في 42 مباراة وسجل 15 هدفًا، وكان عنصرًا مؤثرًا في وصول الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعلى الصعيد الدولي، يعد فولكروغ أحد أبرز الحلول الهجومية في منتخب ألمانيا خلال السنوات الأخيرة، إذ شارك في كأس العالم 2022، وفرض نفسه كمهاجم يتمتع بقوة بدنية عالية وحضور قوي داخل منطقة الجزاء، وهي خصائص افتقدها ميلان في فترات خلال هذا الموسم.

وتأتي الصفقة في إطار سعي الإدارة الفنية لتوفير بديل هجومي، قادر على التعامل مع ضغط المنافسات المحلية والقارية، ومنح المدرب خيارات إضافية في مركز رأس الحربة، خاصة في ظل ازدحام جدول المباريات خلال المرحلة المقبلة.

وبانضمام فولكروج، يراهن ميلان على خبرة المدرسة الألمانية لإعادة التوازن الهجومي للفريق، في محاولة لتعزيز حظوظه محليًا وأوروبيًا، مع ترك الباب مفتوحًا أمام تحويل الإعارة إلى انتقال دائم حال نجاح التجربة.