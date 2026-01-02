اسم من السيتي يدخل حسابات برشلونة في يناير

بدأ نادي برشلونة التحرك بهدوء في سوق الانتقالات الشتوية، بعد دخول اسم بارز من صفوف مانشستر سيتي ضمن حساباته الفنية، في ظل سعي الإدارة لتدعيم الخط الخلفي خلال النصف الثاني من الموسم، تلبية لطلبات المدرب هانز فليك، وبما يتماشى مع القيود المالية الصارمة التي تحكم تحركات النادي الكتالوني.

وبحسب ما أوردته صحيفة «إل موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن إدارة برشلونة تدرس خيار التعاقد مع المدافع الهولندي ناثان آكي، لاعب مانشستر سيتي، باعتباره حلًا مناسبًا لمعالجة النقص العددي والخبرة في مركز قلب الدفاع الأيسر، خاصة بعد إصابة إينيغو مارتينيز، واعتماد الجهاز الفني في فترات سابقة على الشاب جيرارد مارتين.

ويعد آكي خيارًا جذابًا للطاقم الفني بفضل مرونته التكتيكية، إذ يجيد اللعب كقلب دفاع وكظهير أيسر، إلى جانب خبرته الكبيرة في الدوري الإنجليزي والمنافسات الأوروبية، فضلًا عن قدرته على بناء اللعب من الخلف، وهو ما يتماشى مع فلسفة فليك الفنية.

غير أن العقبة الأبرز أمام إتمام الصفقة تبقى مالية، في ظل ارتباط اللاعب بعقد مع مانشستر سيتي يمتد حتى صيف 2027، ورفض النادي الإنجليزي الدخول في مفاوضات بيع مباشرة خلال يناير.

ووفقًا للتقارير، يدرس برشلونة خيار الإعارة حتى نهاية الموسم، كصيغة قد تفتح باب التفاهم بين الطرفين دون تحميل خزينة النادي أعباء إضافية.

كما أشارت الصحيفة إلى أن اللاعب لا يمانع فكرة خوض تجربة جديدة، خاصة مع تراجع مشاركاته الأساسية هذا الموسم تحت قيادة بيب غوارديولا، ما قد يمنح برشلونة أفضلية نسبية في حال تقدم بعرض مناسب.

ومن المنتظر أن تتضح ملامح هذا الملف بشكل أكبر عقب الانتهاء من منافسات كأس السوبر الإسباني، في وقت يواصل فيه برشلونة موازنة احتياجاته الفنية مع واقعه الاقتصادي، بحثًا عن صفقات «ذكية» قادرة على تقديم الإضافة دون الإخلال بالتوازن المالي للنادي.