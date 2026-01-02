هدف متأخر يمنح الوصل وصافة الدوري ويوقف انتصارات الوحدة

أشعل الوصل صراع صدارة دوري أدنوك للمحترفين بعد الفوز الثمين الذي حققه على ضيفه الوحدة بهدف برايان بلاسيوس في الدقيقة 84 من عمر اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم لحساب الجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين، والذي تميز بالحماس والإثارة، ونجح خلاله «الإمبراطور» الذي كان الطرف الأفضل في نيل النقاط الثلاث ليرفع رصيده إلى 21 نقطة متقدماً إلى المركز الثاني في جدول الترتيب، وبقى الوحدة الذي تعرض للخسارة الأولى بذات العدد من النقاط متراجعاً إلى الترتيب الثالث.

تبادل الفريقان السيطرة خلال مجريات الشوط الأول، مع أفضلية الوصل الذي كان الأوفر هجوماً والأكثر نشاطاً في وسط الملعب، وكانت له عدة محاولات للنيل من شباك ضيفه عن طريق تحركات الثلاثي فابيو ليما، علي صالح، خيمنيز، ولكنه واجه صعوبة في تهديد مرمى «العنابي» بهجمات خطرة، لغياب المهاجم صاحب اللمسة الأخيرة بجانب جودة الأداء الدفاعي من جانب الوحدة الذي لعب بتماسك وحاول أيضاً إحراز هدف التقدم مع وجود حركة نشطة لمهاجمه عمر خريبين وحيداً في المقدمة لكن دون أن ينجح في تهديد مرمى «الإمبراطور».

وتواصل الأداء بذات الإيقاع في الشوط الثاني مع محافظة صاحب الأرض على تفوقه، وسط حماس كبير من جماهير الفريقين وصراع قوي في أرضية الملعب للظفر بالنقاط الثلاث، والتقدم نحو الصدارة، وعلى الرغم من الأداء الهجومي الذي اعتمد عليه الفريقان ولكن ظلت الهجمات التي تشكل خطورة على المرمى غائبة تماماً ما أدى المدربان إلى تغييرات في طريقة اللعب وبعض الأسماء بحثاً عن الهدف، حتى الدقيقة 84 التي شهدت هدف الوصل عن طريق البديل برايان بلاسيوس بعد خطأ من الحارس محمد الشامسي، لتشتعل مدرجات الوصل والدقائق الأخيرة من اللقاء التي لم تشهد جديد من الأهداف لينتهي اللقاء بفوز مهم للوصل وسط فرحة جماهيره.