سام مرسي يواصل رحلته في الملاعب الإنجليزية

واصل الدولي المصري سام مرسي مسيرته في كرة القدم الإنجليزية، بعدما أعلن نادي بريستول سيتي تعاقده رسميًا مع لاعب الوسط المخضرم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ليعود مرسي إلى أجواء التشامبيونشيب من جديد، بعد فسخ عقده مؤخرًا مع نادي الكويت الكويتي بالتراضي.

وجاء انضمام سام مرسي إلى بريستول سيتي في صفقة انتقال حر، ليبدأ محطة جديدة في مسيرته الاحترافية، مستفيدًا من خبرته الطويلة في الملاعب الإنجليزية، التي سبق أن شهدت تألقه مع أندية عدة أبرزها إيبسويتش تاون.

وفي تصريحات للموقع الرسمي للنادي، عبر مرسي عن سعادته بالعودة إلى إنجلترا، مؤكدًا أن مشروع بريستول سيتي كان عاملًا مهمًا في قراره، إلى جانب قناعته بأسلوب اللعب والطموحات التي يسعى الفريق لتحقيقها خلال المرحلة المقبلة.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية أو مدة التعاقد، مكتفيًا بالإعلان عن الصفقة بشكل رسمي، في وقت يسعى فيه بريستول سيتي لتعزيز صفوفه بعناصر تمتلك الخبرة والقدرة على صناعة الفارق في سباق المنافسة على مراكز متقدمة في جدول ترتيب التشامبيونشيب.

ويحتل بريستول سيتي حاليًا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى، وهو مركز متقدم نسبيًا، يمنح سام مرسي فرصة للقيام بدور مؤثر في خط الوسط، مستفيدًا من خبراته القيادية لدعم مسيرة الفريق خلال النصف الثاني من الموسم.