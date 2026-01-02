كانسيلو يرفض برشلونة ويقترب من وجهة إيطالية

جدد البرتغالي جواو كانسيلو، لاعب الهلال السعودي، موقفه الرافض للعودة إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد مفاوضات لم تكتمل بين الطرفين بسبب خلافات مالية، ليصبح اللاعب أقرب من أي وقت مضى لخوض تجربة جديدة في الدوري الإيطالي.

وبحسب ما كشفه الصحفي الإسباني توني خوان مارتي، فإن برشلونة تواصل بالفعل مع كانسيلو مستندًا إلى معرفته الجيدة باللاعب بعد تجربته السابقة مع الفريق، إلا أن الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها النادي الكتالوني، إلى جانب قيود اللعب المالي النظيف، كانت عاملًا حاسمًا في تعقيد المفاوضات.

وأوضح المصدر أن برشلونة طلب من الهلال تحمل 50% من راتب اللاعب، مقابل تحمل النادي الإسباني النصف الآخر، إلى جانب مطالبة كانسيلو بتخفيض جزء كبير من راتبه، وهو ما قوبل بالرفض التام من اللاعب البرتغالي، الذي لا يرغب في تكرار تجربة خفض راتبه كما حدث في صيف 2023.

وفي ظل هذا الرفض، باتت عودة كانسيلو إلى “كامب نو” شبه مستحيلة، خاصة مع ظهور إنتر ميلان كوجهة محتملة، مستفيدًا من العلاقة السابقة بين اللاعب والنادي، إضافة إلى أن المطالب المالية من الجانب الإيطالي تبدو أقل تعقيدًا مقارنة بما عرضه برشلونة.

وينتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات حاسمة في مستقبل كانسيلو، في ظل ابتعاده عن خيار العودة إلى الليغا، واقترابه من فتح صفحة جديدة في الكالتشيو، بعدما اتضحت معالم موقفه تجاه برشلونة.