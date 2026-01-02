الأحذية النباتية تغزو ملاعب «الكان 2025»



يشهد نوع من الأحذية إقبالاً كبيراً بين لاعبي منتخبات بطولة كأس الأمم الأفريقية الحالية في المغرب «الكان 2025» ، ويعرف باسم «الأحذية النباتية»، وتسوقها شركة «سوكيتو» منذ عام 2021، باعتبارها الأكثر استدامة من الأحذية المعتادة، وأقل ضرراً بالبيئة وفق ما ذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية.



وبدأت تلك الأحذية في الظهور للمرة الأولى في الملاعب الأفريقية في نسخة 2023 من البطولة القارية، عندما انضم اللاعب النيجيري تشيدوزي أوازييم، لمنتخب بلاده ومعه 5 أحذية نباتية بواقع 3 أحذية للتدريبات وحذائين للمباريات، وتلقى وعوداً من الشركة الموردة بمنحه عدداً آخر من الأحذية حال استمراره ومنتخب بلاده في البطولة.



واستهلك اللاعب بالفعل، 7 أزواج من الأحذية بعد وصول نيجيريا إلى المباراة النهائية لتلك النسخة الأفريقية، ليتكرر ظهور هذا النوع من الأحذية في البطولة الأفريقية الحالية باللون الأحمر، ويستخدمها بالفعل 10 لاعبين نيجيريين، إلى جانب لاعبين من مصر وزامبيا وموزمبيق.



وتركز الشركة التي تأسست عام 2017 على تصنيع أحذية تعتمد بدرجة كبيرة على مواد معاد تدويرها، وهي فكرة ولدت أثناء وجود هاردي جيك مؤسس العلامة التجارية للشركة في فيتنام، حين شاهد بائعين محليين يصنعون أحذية من مخلفات أديداس ونايكي.



وفي عام 2021 أطلقت نموذج «ديفيستا» المصنوع بنسبة تتجاوز 50% من مواد مستعملة، وهي نسبة تفوق بكثير ما تقدمه العلامات الكبرى التي لا تتجاوز في أفضل الأحوال 20%، وأوضح هاردي أن هذا الحذاء الأكثر استدامة في السوق، وهو نباتي بنسبة 100% ومصنوع من مواد كان مصيرها مكبات النفايات.



ورغم ذلك، تبقى التكلفة المرتفعة للحذاء، حاجزاً أمام توسع انتشاره في الملاعب، إذ تبدأ قيمته من 150 يورو، وهو رقم أعلى بكثير من معظم المنافسين، وتحاول الشركة المنتجة تخفيض سعره إلى 130 يورو خلال الـ3 سنوات المقبلة.