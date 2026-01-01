منها تبرع لإعادة إعمار كنيسة.. محمد صلاح يخصص جزءاً من ثروته للأعمال الخيرية



لم تقتصر مسيرة محمد صلاح على الأرقام والإنجازات داخل المستطيل الأخضر، بل امتدت إلى مسار ملهم واضح المعالم، بعدما كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تخصيص النجم المصري جزءاً ثابتاً من ثروته لدعم الأعمال الخيرية والمشروعات الإنسانية. وبحسب ما أوردته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية فإن محمد صلاح يتبرع بما يقارب 6% من إجمالي ثروته للأعمال الخيرية، وهو ما وضعه ضمن قائمة أكثر الشخصيات سخاء على مستوى الرياضيين، مستندة في ذلك إلى تصنيفات نشرتها صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية حول العطاء والكرم الشخصي.



وسلط التقرير الضوء على أن جزءاً كبيراً من تبرعات صلاح يوجه إلى مشروعات تنموية في مسقط رأسه قرية نجريج بمحافظة الغربية في مصر، حيث أسهم في إنشاء مستشفى ومدرسة لخدمة الأهالي، إلى جانب تمويل محطة مياه بتكلفة قاربت 383 ألف يورو، فضلاً عن تخصيص دعم مالي شهري منتظم للأسر الأكثر احتياجاَ داخل القرية.



ولم تقتصر الأعمال الخيرية للنجم المصري على محيطه المحلي، إذ شملت تبرعات وطنية كبرى، أبرزها دعم المعهد القومي للأورام في القاهرة بمبلغ يقدر بنحو 2.75 مليون يورو، إلى جانب المساهمة في إعادة إعمار كنيسة بمحافظة الجيزة عقب تعرضها لحريق، في رسالة واضحة تؤكد شمولية العمل الإنساني بعيداً عن أي اعتبارات أخرى.

كما أشار التقرير الإسباني إلى امتداد نشاط صلاح الخيري خارج حدود مصر، عبر تمويل منح دراسية في جامعة كامبريدج البريطانية لدعم طلاب قادمين من بيئات فقيرة، في إطار إيمانه بدور التعليم وسيلة للتغيير المستدام، وليس مجرد مساعدات وقتية.



واختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن محمد صلاح بات نموذجاً يحتذى به، ليس فقط كونه نجماً عالمياً داخل الملاعب، بل شخصية عامة تدرك مسؤوليتها المجتمعية، وتتعامل مع الثروة والنجاح وسيلة لخدمة الآخرين.