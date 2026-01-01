هداف الأردن يتألق عالمياً ويخطف وصافة هدافي 2025

محمود سعيد

فرض النجم الأردني علي علوان نفسه واحداً من أبرز الأسماء الهجومية على الساحة الدولية خلال عام 2025، بعدما حقق أرقاماً مميزة وضعته في المركز الثاني بقائمة هدافي المباريات الدولية عالمياً، خلف النرويجي إرلينغ هالاند، في إنجاز غير مسبوق يعكس الطفرة الكبيرة التي تعيشها الكرة الأردنية.

وجاء تألق مهاجم «النشامى» نتيجة موسم استثنائي جمع بين الفاعلية التهديفية والاستمرارية، حيث سجل علوان 11 هدفاً دولياً خلال العام، ليحل وصيفاً لهالاند الذي تصدر القائمة بـ17 هدفاً، وفق إحصائيات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».



ولم تقتصر بصمة علوان على الأرقام الفردية، بل كان حضوره حاسماً في أبرز محطات منتخب الأردن خلال 2025، إذ ساهم بأهدافه في التأهل التاريخي إلى نهائيات كأس العالم، إلى جانب بلوغ المباراة النهائية في كأس العرب، وتوج هدافاً للبطولة، مؤكداً دوره القيادي داخل الملعب.

وخاض علوان 12 مباراة دولية خلال العام، بواقع 8 مباريات رسمية و4 ودية، سجل خلالها 9 أهداف في اللقاءات الرسمية، بينها هاتريك أمام عُمان، وهدفان في شباك المغرب، إلى جانب أهداف حاسمة أمام مصر والعراق والإمارات والكويت، فضلاً عن هدفين في مباريات ودية أمام ألبانيا وجمهورية الدومينيكان.



التألق وضع اسم علوان للدخول بقوة في دائرة الاهتمام الإعلامي والاحترافي، حيث تساوى في رصيد الأهداف مع الجزائري محمد عمورة واليمني ناصر الغواشي، غير أن قيمة أهداف المهاجم الأردني وتأثيرها في نتائج منتخب بلاده منحته أفضلية معنوية وفنية واضحة.



وعلى الصعيد التاريخي، رفع علوان رصيده إلى 29 هدفاً بقميص منتخب الأردن، ليصبح ثالث الهدافين التاريخيين للنشامى، مقترباً من رقمي حسن عبد الفتاح وحمزة الدردور، في وقت لا يزال فيه في الخامسة والعشرين من عمره.

كما توج عام 2025 بدخول علوان قائمة مجلة «فوربس» للشخصيات الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط، في اعتراف بقيمته الرياضية والتسويقية، وسط تقارير عن تلقيه عروضاً احترافية من أندية عربية وآسيوية، مع ترقب جماهيري لقراره خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



