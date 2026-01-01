«خليجي 26» يفتح الباب أمام مشاركة عرب أفريقيا



تتجه بطولة كأس الخليج 2026 نحو كسر إطارها التقليدي، بعدما كشفت تقارير صحفية عن وجود مقترح داخل أروقة الاتحاد الخليجي لكرة القدم، يدرس دعوة منتخبات عربية من خارج الخليج للمشاركة في النسخة المقبلة، المقررة إقامتها في المملكة العربية السعودية.



وبحسب ما أوردته صحيفة «العرب» القطرية، فإن المقترح المطروح يتضمن توجيه الدعوة لمنتخبات مصر والمغرب والجزائر والأردن، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة، ورفع المستوى الفني والتنافسي للبطولة، بما يتماشى مع الطفرة التنظيمية والتسويقية التي تشهدها كرة القدم في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.



ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية تطويرية داخل الاتحاد الخليجي، تسعى إلى تعزيز القيمة الفنية والإعلامية لكأس الخليج، دون التفريط في هويتها التاريخية، باعتبارها واحدة من أقدم البطولات الإقليمية في العالم العربي، وحدثاً كروياً ارتبط بالذاكرة الجماهيرية الخليجية منذ عقود.



وأكدت التقارير أن الاتحاد الخليجي يدرس حالياً الجوانب التنظيمية والفنية للمقترح، وعلى رأسها عدد المنتخبات المشاركة، ونظام البطولة، وآلية توجيه الدعوات، على أن يتم حسم القرار النهائي خلال الفترة المقبلة بعد مناقشات موسعة بين الاتحادات الأعضاء.



يذكر أن بطولة كأس الخليج اقتصرت في نسخها السابقة على مشاركة منتخبات دول مجلس التعاون الخليجي، وهي السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، عُمان، العراق، واليمن، ما يجعل نسخة 2026، في حال اعتماد المقترح، محطة مختلفة في تاريخ البطولة، تعكس تحولاً جديداً في شكل المنافسة الخليجية عربياً.