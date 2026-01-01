4 مواجهات قوية في افتتاح الجولة الـ 11 من «دورينا»





تنطلق الجولة الحادية عشرة من دوري أدنوك للمحترفين، غداً الجمعة ، بـ 4 مباريات تتسم بالقوة والندية بين كافة الفرق، الأولى تجمع بين خورفكان والظفرة الساعة 16:55 مساء، على استاد صقر بن محمد القاسمي، وفي نفس التوقيت يواجه فريق الوصل نظيره الوحدة على استاد زعبيل، وتلعب مباراتان الساعة 19:45 مساء، حيث يلتقي بني ياس مع النصر على استاد بني ياس، وقمة الشارقة والعين على استاد هزاع بن زايد.



في اللقاء الأول، تتجه أنظار جماهير الكرة إلى استاد زعبيل، عند الساعة الرابعة و55 دقيقة، إلى قمة الجولة، حين يستقبل الوصل ضيفه الوحدة، في مواجهة تحمل طابعاً تنافسياً خاصاً، كونها أول مباراة للفريقين في العام الجديد، يدخل الوصل المباراة برصيد 18 نقطة من 9 مباريات في المركز الرابع، باحثاً عن انتصار يعيده بقوة إلى قلب المنافسة، وفوزه بالنقاط الثلاث، سيجعله متساوياً مع الوحدة في عدد النقاط، ويشعل الصراع على المراكز الأولى بشكل أكبر، في المقابل، يخوض الوحدة اللقاء برصيد 21 نقطة من 9 مباريات في الترتيب الثاني، خلف العين المتصدر، الذي يمتلك 24 نقطة من 10 مواجهات، ما يجعل الفوز بالنسبة لـ «العنابي» فرصة حقيقية للضغط على الصدارة، وتهديد موقع المتصدر.



يخوض الفريقان القمة بمعنويات مرتفعة، بعد نتائج إيجابية في الجولة الماضية، حيث حقق الوصل فوزاً مهماً على دبا بنتيجة 3-1، فيما تجاوز الوحدة عقبة خورفكان بهدف، وهو ما انعكس على أجواء التحضيرات التي اتسمت بالتركيز والإصرار داخل المعسكرين، برغبة كبيرة على تحقيق الفوز في أولى مباريات العام الجديد.

وتؤكد المعطيات أن صراع النقاط الثلاث سيكون مشتعلاً، في ظل تقارب المستوى والطموحات المشتركة، ما يجعل مواجهة زعبيل مرشحة لتكون واحدة من أبرز مباريات الجولة، ومفترق طرق مهماً في سباق المنافسة على لقب الموسم الحالي.



في اللقاء الثاني، يستقبل خورفكان ضيفه الظفرة في لقاء استعادة الانتصارات في تمام الساعة الخامسة إلا خمس دقائق مساء، ويطمح خورفكان لمصالحة جماهيره، بعد هزيمة الجولة الماضية أمام الوحدة بهدف دون رد، ويملك خورفكان 11 نقطة في المركز العاشر، وتعد مباراة الجمعة الأولى بين الفريقين في الموسم الكروي الجاري، في حين يحل الظفرة في المركز الثامن برصيد 12 نقطة.



وفي ثالث المباريات، يستضيف العين في الثامنة إلا ربع مساءً على ملعب استاد هزاع بن زايد، نظيره فريق الشارقة لحساب الجولة 11، في مباراة ينتظر أن تحفل بالإثارة منذ البداية وحتى والنهاية، ولا تخضع للتوقعات، كونها بين قمة لها خصوصيتها التاريخية، ويتوقع أن تشهد المباراة تنافساً قوياً بين هجوم ودفاع الفريقين، لوجود مهاجمين أقوياء بالفريقين. ويتطلع العين المتصدر برصيد 23 نقطة، للمحافظة على صدارته للترتيب، أو الابتعاد بها في حال تعثر المنافسين، فيما يسعى الشارقة الذي يحتل المركز الثاني عشر بـ 7 نقاط، مع مباراتين مؤجلتين، لاستعادة قوته والتقدم إلى الأمام.



وفي اللقاء الأخير، يستضيف بني ياس نظيره النصر الساعة السابعة و45 دقيقة مساءً، في لقاء مهم للفريقين، لتحسين وضعهما في جدول الترتيب، خصوصاً للسماوي الذي تنفس الصعداء بفوزه الثمين على الظفرة في الجولة الماضية. ويخوض الفريقان بأهداف متباينة، حيث يتطلع بني ياس الذي يحتل المركز 11 بـ 7 نقاط، إلى الاقتراب أكثر فأكثر من المنطقة الآمنة، في المقابل يحاول النصر صاحب المركز السادس بـ 15 نقطة، تشديد الملاحقة على فرق المقدمة، ومواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية، التي حققها في الجولات الأخيرة. ويعول العميد، الذي يفتقد مدافعه غوستافو اليكس بداعي الإصابة، على مواصلة تألق لاعبه الإيراني مهدي قايدي.