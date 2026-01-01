الأهلي يضم إمام مسجد الزمالك في «الميركاتو»

أفادت تقارير صحفية بانتقال إمام وخطيب مسجد نادي الزمالك الشيخ محمد عطا للعمل في مسجد فرع النادي الأهلي بمدينة الشيخ زايد في مصر، في ظل الأزمة المالية التي تلقي بظلالها على الزمالك خلال الفترة الأخيرة. وجاء الانتقال هذه المرة بدافع شخصي فرضته الظروف المالية داخل النادي الأبيض وبحسب ما تردد، فإن القرار جاء في إطار بحث الإمام عن فرصة عمل أكثر استقراراً، على خلفية تأخر بعض المستحقات المالية داخل نادي الزمالك خلال الفترة الماضية.





وأعاد هذا التطور إلى الواجهة الحديث عن تداعيات الأزمة المالية التي يعانيها الزمالك، والتي لم تعد تقتصر على فرق كرة القدم أو الأجهزة الفنية، بل امتدت إلى قطاعات أخرى داخل النادي، ما دفع بعض العاملين إلى البحث عن بدائل خارج أسواره.

وأثار الموقف تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعامل البعض مع الخبر بسخرية، إذ شبّهوه بانتقالات «الميركاتو»، في حين رأى آخرون أن المسألة إنسانية في المقام الأول، وينبغي عدم تحميلها أبعاداً جماهيرية، في ظل التحديات الاقتصادية الواضحة التي يمر بها الزمالك