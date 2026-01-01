صيغة إعارة تمهد لانتقال حمزة عبدالكريم إلى برشلونة



توصل النادي الأهلي إلى اتفاق نهائي مع برشلونة الإسباني بشأن مستقبل مهاجمه الشاب حمزة عبدالكريم، يقضي بانتقال اللاعب إلى النادي الكتالوني على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، في خطوة تمهد لاحترافه الكامل داخل أسوار «لاماسيا»، بعد مفاوضات مكثفة شهدت تعديلات جوهرية في بنود الصفقة لصالح القلعة الحمراء.



وبحسب التفاصيل التي جرى الاتفاق عليها، ستتم إعارة حمزة عبدالكريم إلى برشلونة دون مقابل مادي، على أن يتضمن العقد بند أحقية الشراء النهائي بقيمة تصل إلى 1.6 مليون يورو، بدلاً من 1.2 مليون في الصيغة الأولى للمفاوضات، وهو ما يعكس تمسك الأهلي بتزويد العائد من لاعبه الواعد.



كما نجح الأهلي في رفع نسبة إعادة البيع مستقبلاً إلى 15% بدلاً من 10%، بما يضمن له الاستفادة من أي انتقال لاحق للاعب في حال تألقه داخل أوروبا، خاصة في ظل القناعة الكبيرة بقدراته الفنية وإمكانياته الهجومية.

ومن المنتظر أن توقع العقود إلكترونياً خلال الساعات القليلة المقبلة، تمهيداً لسفر اللاعب إلى إسبانيا خلال أيام، لبدء مشواره الجديد مع برشلونة، بعد إتمامه عامه الثامن عشر ودخوله المرحلة القانونية للاحتراف الخارجي وفق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».