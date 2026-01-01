اسم تشافي يفرض نفسه في تشيلسي لخلافة ماريسكا



فرض اسم الإسباني تشافي هيرنانديز نفسه بقوة داخل أروقة نادي تشيلسي، كأحد أبرز المرشحين لتولي القيادة الفنية للفريق، عقب الإعلان الرسمي عن رحيل المدرب إنزو ماريسكا، في خطوة فتحت الباب أمام مرحلة جديدة يبحث فيها النادي اللندني عن مشروع فني يعيد «البلوز» إلى مسار المنافسة محلياً وأوروبياً.



وأعلن تشيلسي خلال الساعات الماضية إنهاء ارتباطه بماريسكا بعد تقييم شامل لأداء الفريق ونتائجه، لتبدأ الإدارة مباشرة التحرك نحو بدائل قادرة على قيادة المرحلة المقبلة، وسط قناعة بضرورة التغيير الفني قبل الدخول في النصف الثاني من الموسم.



ووفقاً لما ذكرته صحيفة «ديلي إكسبريس» الإنجليزية، فإن تشافي هيرنانديز يعد من الأسماء المطروحة بقوة على طاولة إدارة تشيلسي، التي ترى في المدرب الإسباني خياراً مناسباً لقيادة مشروع جديد، يعتمد على هوية واضحة وتطوير اللاعبين الشباب، وهي فلسفة تتماشى مع توجهات النادي في السنوات الأخيرة.



وأشارت الصحيفة إلى أن اتصالات غير مباشرة جرت بين تشيلسي وتشافي منذ نوفمبر الماضي، قبل أن تتسارع وتيرتها عقب رحيل ماريسكا، في ظل اقتناع الإدارة بأن الوقت بات مناسباً للتعاقد مع مدرب يمتلك خبرة كبيرة داخل الملعب وشخصية تدريبية قادرة على التعامل مع ضغوط الدوري الإنجليزي.



وكان تشافي قد غادر منصبه كمدير فني لبرشلونة بنهاية موسم 2024، بعد فترة شهدت تتويجه بلقب الدوري الإسباني وكأس السوبر، قبل أن يبتعد عن التدريب في انتظار خوض تجربة جديدة خارج أسوار «كامب نو».

وتسعى إدارة تشيلسي إلى حسم ملف المدير الفني الجديد في أقرب وقت ممكن، لضمان الاستقرار الفني واستمرار المنافسة على أهداف الموسم، سواء في الدوري الإنجليزي أو على الصعيد القاري، وسط ترقب جماهيري كبير للقرار المرتقب.



ويبقى اسم تشافي حاضراً بقوة في المشهد، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القليلة المقبلة، وما إذا كان المدرب الإسباني سيخوض بالفعل أولى تجاربه التدريبية في الدوري الإنجليزي من بوابة «ستامفورد بريدج».