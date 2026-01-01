ثمن نهائي أمم أفريقيا.. صدامات قوية وظهور عربي أكبر



اكتمل برنامج مباريات الدور ثمن النهائي من كأس أمم أفريقيا بالمغرب 2025، عقب نهاية دور مجموعات مُثير، أبرز الجودة العالمية لكرة القدم في القارة الأفريقية، وستُجرى أولى مباريات الأدوار الإقصائية في الفترة الممتدة من السبت إلى الثلاثاء المقبلين، بمعدل مباراتين يومياً، حيث ستتنافس المنتخبات المتأهلة على حجز مقاعدها في الدور ربع النهائي.



وشهدت النسخة الحالية من كأس أمم أفريقيا، الظهور الأكبر للمنتخبات العربية في الدور ثمن النهائي، بعد صعود 5 من منتخباتها إلى هذا الدور، والذي ظهر للنور لأول مرة منذ زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة من 16 إلى 24 فريقاً، منذ نسخة المسابقة التي استضافتها مصر عام 2019، حيث نصت لائحة البطولة على توزيع الفرق الـ 24 المشاركة على 6 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل المتصدر والوصيف لمرحلة خروج المغلوب، بالإضافة لأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست، ليصبح عدد المتأهلين للأدوار الإقصائية 16 منتخباً.



وكانت نسخة المسابقة عام 2019 بمصر، قد شهدت تأهل 4 منتخبات عربية إلى دور الـ 16 بعد صعود الجزائر، التي شقت طريقها نحو التتويج باللقب آنذاك، والمغرب وتونس ومصر، ليستمر العدد نفسه في النسخة التالية عام 2021، حيث قامت منتخبات مصر وتونس وجزر القمر والمغرب، بتمثيل العرب في الأدوار الإقصائية، وتقلص الظهور العربي في الأدوار الإقصائية إلى 3 منتخبات فقط في النسخة الماضية بأمم أفريقيا، بعد صعود مصر والمغرب وموريتانيا، لكنها فشلت جميعاً في استكمال مشوارها، عقب خروجها جميعاً من هذا الدور.



ويفتتح الدور ثمن النهائي للنسخة الأفريقية الحالية، بمواجهة منتخب السنغال، بطل نسخة 2021، والمنتخب السوداني، في الساعة الثامنة من مساء السبت المقبل بتوقيت الإمارات، على أرضية ميدان ملعب طنجة الكبير، فيما يواجه منتخب مالي نظيره منتخب تونس في الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم نفسه، على أرضية ميدان ملعب محمد الخامس، بمدينة الدار البيضاء، ويسعى المنتخب المالي إلى تحقيق لقبه القاري الأول، بينما يطمح المنتخب التونسي لتكرار إنجاز تتويجه سنة 2004.



ويواجه منتخب المغرب، البلد المضيف، نظيره منتخب تنزانيا في الثامنة من مساء الأحد، على أرضية ميدان ملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، وسط حضور جماهيري كبير ومتوقع، لمساندة «أسود الأطلس» في سعيهم للتتويج بلقب قاري أول منذ 50 عاماً، وتأهل منتخب المغرب لهذا الدور بعد تصدره ترتيب المجموعة الأولى، فيما تأهل منتخب تنزانيا من المجموعة الثالثة، كأحد أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث.

وسيلتقي منتخب جنوب أفريقيا مع منتخب الكاميرون في الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم نفسه، على أرضية ميدان ملعب المدينة في الرباط، في مواجهة ستجمع المدرب هوغو بروس مدرب منتخب جنوب أفريقيا، بالمنتخب الكاميروني الذي قاده للتتويج باللقب القاري سنة 2017.



ويعد منتخب مصر الأكثر تتويجاً بلقب كأس أمم أفريقيا، غير أنه لم يحرز اللقب القاري منذ سنة 2010، ما جعل الانتظار يطول لجماهير «الفراعنة»، وسيواجه منتخب بنين في الساعة الثامنة من مساء يوم الاثنين، على أرضية ميدان ملعب أكادير الكبير، وبعدها سيلتقي منتخب نيجيريا، أحد أبرز المنتخبات خلال دور المجموعات، في الساعة الحادية عشرة من المساء ذاته، مع منتخب موزمبيق، على أرضية ميدان المركب الرياضي بفاس، ويسعى المنتخب النيجيري إلى تحقيق أفضل من مركز الوصافة الذي أنهى فيه نسخة 2023.



ويواجه منتخب الجزائر نظيره منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، في الساعة الثامنة من مساء يوم الثلاثاء، على أرضية ميدان ملعب الأمير مولاي الحسن بمدينة الرباط، قبل أن يُختتم الدور ثمن النهائي بمواجهة تجمع حامل اللقب، منتخب كوت ديفوار، مع منتخب بوركينافاسو، في الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم نفسه بتوقيت الإمارات، على أرضية ميدان ملعب مراكش الكبير.

ومن المقرر أن تُجرى مباريات الدور ربع النهائي يومي 9 و10 يناير الجاري، على أن يُقام النهائي يوم 18 من الشهر نفسه، على أرضية ميدان ملعب الأمير مولاي عبد الله.