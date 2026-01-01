نهاية تجربة علي مبخوت مع النصر

دخل المهاجم علي مبخوت، اعتباراً من اليوم، الأشهر الستة الأخيرة من عقده مع النصر، ما يتيح له قانونياً التفاوض مع أندية أخرى خلال الفترة الحرة، في حال قرر خوض تجربة جديدة. ويُعد هذا الخيار أحد احتمالين مطروحين أمام الهداف التاريخي للدوري، الذي يُكمل عامه السادس والثلاثين في أكتوبر المقبل، في ظل الغموض المحيط بمستقبله الكروي، سواء بمواصلة اللعب بعد نهاية الموسم الحالي، أو الاعتزال مع انتهاء عقده مع «العميد» يونيو المقبل.

وعلمت «البيان» أن إدارة النصر لا تتجه إلى تجديد عقد مبخوت، الذي يواصل ابتعاده عن الملاعب، بسبب ارتباطه بالخدمة الوطنية حتى مارس المقبل، ورغم إدراجه ضمن القائمة الرسمية للفريق للموسم الحالي، لم يشارك مبخوت في أي مباراة حتى الآن، فيما تشير المعطيات إلى استبعاد مشاركته في المرحلة الثانية من الموسم، نتيجة عدم جاهزيته البدنية، بعد فترة غياب طويلة عن التدريبات.

والسؤال الذي يطرح نفسه، هل يمكن أن نشاهد مبخوت في تجربة جديدة في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في حال تم فك الارتباط مع النصر بالتراضي، قبل انتهاء عقده رسمياً بنهاية الموسم؟ على غرار زميليه الإيطالي مانولو غابياديني، والبلجيكي عثمان بوسعيد.

وخاض مبخوت، آخر مباراة مع النصر، قبل الالتحاق بالخدمة الوطنية، في 4 أبريل الماضي أمام الوحدة، والتي حسمها التعادل 2-2، وسجل فيها مبخوت آخر أهدافه في الدوري، وهو الهدف الذي عزز به رصيده في صدارة الهدافين التاريخيين لدورينا بـ 228 هدفاً.

وكان مبخوت، الهداف التاريخي لمنتخبنا الوطني برصيد 85 هدفاً، انتقل إلى النصر في الانتقالات الصيفية لموسم 2024 – 2025، قادماً من الجزيرة، الذي لعب معه 16 موسماً، وسجل 10 أهداف بقميص العميد في الدوري.