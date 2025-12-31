روبرتو كارلوس يتعرض لأزمة قلبية مفاجئة



تحول فحص طبي روتيني، أجراه النجم البرازيلي روبرتو كارلوس، أسطورة ريال مدريد السابق، خلال قضاء إجازته في البرازيل، إلى حالة طبية طارئة، بعدما كشفت الفحوصات عن تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، استدعت نقله إلى المستشفى بشكل عاجل، وسط حالة من القلق داخل الأوساط الرياضية.



وتعرض روبرتو كارلوس، البالغ من العمر 52 عاماً، لوعكة صحية أثناء وجوده في بلاده، حيث شعر بتعب دفعه إلى زيارة أحد المراكز الطبية لإجراء فحوصات احترازية، خصوصاً أنه كان يعاني من جلطة دموية صغيرة في إحدى ساقيه، وخلال التقييم الطبي الشامل اكتشف الأطباء وجود خلل في عمل جزء من عضلة القلب، ما استدعى تدخلاً فورياً.



وبحسب ما نقلته شبكة «بي إن سبورتس» قرر الفريق الطبي إدخال النجم البرازيلي إلى المستشفى، حيث خضع لعملية جراحية دقيقة، تم خلالها تركيب قسطرة قلبية. ورغم أن العملية كان من المفترض أن تستغرق نحو 40 دقيقة فإنها امتدت لقرابة ثلاث ساعات، بسبب بعض المضاعفات، التي ظهرت أثناء التدخل.



وأعلن الطاقم الطبي في وقت لاحق نجاح العملية وخروج روبرتو كارلوس من دائرة الخطر، مع الإبقاء عليه تحت المراقبة الطبية الدقيقة لمدة لا تقل عن 48 ساعة، للاطمئنان الكامل على استقرار حالته الصحية.



وحرص روبرتو كارلوس، الذي يشغل حالياً منصب سفير نادي ريال مدريد، على طمأنة جماهيره ومحبيه، موجهاً رسالة، أكد فيها أنه بخير ويخضع للمتابعة الطبية اللازمة، في وقت لقيت فيه حالته الصحية اهتماماً واسعاً من جماهير النادي الملكي، ونجوم الكرة حول العالم، تقديراً لمسيرته الحافلة وإنجازاته التاريخية داخل المستطيل الأخضر.