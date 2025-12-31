الإصابة تُبعد مبابي عن السوبر الإسباني



تلقى ريال مدريد ضربة غير متوقعة مع نهاية العام، بعدما كشفت تقارير صحفية عن تعرض الفرنسي كيليان مبابي لإصابة قوية خلال تدريبات الفريق، ستبعده عن المشاركة في بطولة السوبر الإسباني، في توقيت صعب يستعد فيه النادي الملكي لاستئناف منافسات الموسم محلياً وقارياً.



وبحسب ما أوردته صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن مبابي تعرض لإصابة في الركبة أثناء مشاركته في أحد التدريبات، مشيرة إلى أن فترة غيابه لن تقل عن ثلاثة أسابيع، ما يعني خروجه رسمياً من حسابات ريال مدريد في بطولة السوبر الإسباني المقررة خلال شهر يناير المقبل.



وأكدت الصحيفة أن الجهاز الفني لريال مدريد بدأ في ترتيب أوراقه تحسبًا لغياب النجم الفرنسي، خاصة أن الإصابة جاءت بعد عودة الفريق مباشرة من عطلة أعياد الميلاد، وقبل سلسلة مباريات مهمة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.



ويعد مبابي أحد الركائز الأساسية في خط هجوم ريال مدريد منذ انضمامه قادماً من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف خلال الفترة المقبلة، على أمل عودته سريعًا إلى الملاعب.



