بين الرغبة والقدرة.. روما يدرس عودة محمد صلاح



في روما، لا تزال بعض القصص القديمة تملك قدرة غريبة على العودة إلى الواجهة، حتى وإن بدت بعيدة عن منطق الواقع، اسم محمد صلاح عاد ليتردد مجدداً داخل أروقة العاصمة الإيطالية، كفكرة تحمل شحنة عاطفية، وتوقظ ذاكرة جماهيرية لم تغلق ملف النجم المصري بالكامل.



صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية فتحت هذا الباب، حين كشفت أن نادي روما يدرس، ولو نظرياً، إمكانية استعادة لاعبه السابق، في توقيت تتزايد فيه التكهنات حول مستقبل صلاح مع ليفربول، وسط غموض حول المرحلة المقبلة من مسيرته الأوروبية.



الحديث عن صلاح في روما لا ينطلق من فراغ، وما بين عامي 2015 و2017 عاش اللاعب المصري واحدة من أهم محطات تطوره داخل ملعب «الأولمبيكو»، حيث ارتدى قميص «الجيالوروسي» وقدم موسمين شكلا نقطة التحول الحقيقية في مسيرته، قبل أن ينفجر نجمه عالمياً مع ليفربول.