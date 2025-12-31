زيادات متوقعة في القيم التسويقية في عقود 169 لاعباً



ترجح الإحصاءات الرقمية ارتفاع قيمة انتقالات عدد من لاعبي كرة القدم بشكل أكبر، خلال الأشهر الستة المقبلة من ديسمبر الجاري إلى يونيو المقبل، دون تمديد العقد ووفقاً لسيناريو يتوقع استمرار أداء اللاعبين كما في الأشهر الستة الماضية، سواء بشكل فردي من حيث الدقائق التي لعبوها، ومعدل مشاركتهم في التشكيلة الأساسية، ومعدل تسجيل الأهداف، أو بشكل جماعي في تأثيرهم على نتائج أنديتهم.



ويتصدر الجناح الإيفواري يان ديوماندي، لاعب لايبزيغ، قائمة اللاعبين الأكثر ارتفاعاً في قيمته السوقية، بزيادة متوقعة قدرها 40.1 مليون يورو، وتقدر قيمته الحالية بـ 45.7 مليون يورو، بينما من المتوقع أن تصل قيمته في 10 يونيو المقبل وفقاً للسيناريو المتوقع، إلى 85.8 مليون يورو. ويكمل المراكز الثلاثة الأولى كل من الألماني نيك وولتميد، لاعب نيوكاسل يونايتد، بزيادة قدرها 26.2 مليون يورو، والإيفواري الآخر بازومانا توريه، لاعب هوفنهايم بزيادة قدرها 23.9 مليون يورو.



وضمت القائمة التي نشرها المرصد العالمي لكرة القدم ما لا يقل عن 169 لاعباً نشطاً في 23 دورياً مختلفاً، ومن المتوقع أن يرتفع سعر انتقالهم خلال الأشهر الستة المقبلة بما لا يقل عن 5 ملايين يورو، وفي المقابل تقدم هذه الأداة المجانية أعلى قيمة للاعبين في كل نادٍ، ضمن 67 دورياً حول العالم.