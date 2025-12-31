شباب الأهلي يثير قلق جماهيره بعد فقدان السوبر والخروج من كأس المحترفين



يثير شباب الأهلي قلق جماهيره بعد فقدان لقب كأس سوبر إعمار الذي توج به «الفرسان» الموسم الماضي، والخروج من الدور ربع النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بالخسارة أمام النصر بنتيجة 2-3، بعد نهاية مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل 4-4، وبات أمام «الفرسان» للمنافسة بطولات كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ودوري أدنوك للمحترفين، ودوري أبطال آسيا للنخبة، والسوبر الإماراتي القطري.



وتنتظر شباب الأهلي مواجهة صعبة أمام خورفكان في الأول من فبراير المقبل، على استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، وتراجع الفريق إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 17 نقطة ومباراتين مؤجلتين، وبفارق 7 نقاط عن العين في الصدارة، وهو ما يضع «الفرسان» تحت ضغط كبير خلال المباريات المتبقية قبل نهاية الدور الأول للمسابقة.



وفي دوري أبطال آسيا للنخبة، ينتظر شباب الأهلي مواجهتين قويتين أمام ضيفه الهلال السعودي، ومضيفه الأهلي السعودي يومي 9 و16 فبراير المقبل، في آخر جولتين من دوري منطقة الغرب، ويحتاج الفريق إلى 3 نقاط من المباراتين للتأهل إلى الدور ثمن النهائي دون انتظار هدايا من بقية الفرق الأخرى، وتجنب الدخول في حسابات التأهل المعقدة.



وواجه شباب الأهلي، صعوبات فنية في مباراته الأخيرة بالبطولة الآسيوية بعد خسارته أمام مضيفه السد في الجولة السادسة 2-4، بعدما تقدم «الفرسان» بالنتيجة بهدفين دون مقابل، قبل أن يحول السد تأخره إلى فوز مثير بتسجيل 3 أهداف في الوقت بدل الضائع للمباراة، ليتراجع شباب الأهلي إلى المركز الخامس برصيد 10 نقاط، وبفارق 8 نقاط عن الهلال الذي حسم تأهله إلى الدور ثمن النهائي، ومعه الوحدة الإماراتي، وتراكتور الإيراني، والأهلي السعودي.



وتتكرر مواجهة السد وشباب الأهلي يوم 24 يناير الجاري، وسيكون ذلك على استاد جاسم بن حمد بالدوحة، على درع السوبر، ويطالب الجمهور «الفرسان» بالحفاظ على لقب السوبر الإماراتي القطري، والذي سبق وناله في النسختين الماضيتين، وسط حالة القلق من تراجع الأداء الدفاعي للفريق، وتلقيه 7 أهداف في آخر مباراتين، بعد خسارته كذلك لمباراة سوبر إعمار أمام الشارقة بنتيجة 2-3.