بريد الإمارات وشباب الأهلي يوثقان رباعية المجد بمجموعة من الطوابع البريدية



أصدر بريد الإمارات، بالتعاون مع نادي شباب الأهلي، مجموعة من الطوابع التذكارية بعنوان «شباب الأهلي - أبطال الرباعية في موسم 2024/ 2025»، توثيقاً للإنجاز التاريخي الذي حققه نادي شباب الأهلي بتتويجه بأربعة ألقاب كبرى خلال موسم استثنائي رسّخ مكانة «الفرسان» ضمن نخبة كرة القدم الإماراتية.



وجرى الاحتفال بتدشين الطوابع على أرض استاد راشد، معقل «الفرسان»، بحضور خليفة سعيد سليمان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، واللواء طلال الشنقيطي، رئيس شركة شباب الأهلي لكرة القدم، وأعضاء مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين من الجانبين ولاعبي الفريق الأول الذين تواجدوا بالمكان ووقعوا على القميص التذكاري للفرسان.



وتميّزت الطوابع بتصاميم توثّق مسيرة الموسم وإنجازاته، وتتضمن صور «الفرسان» والكؤوس التي توّج بها الفريق وشعار النادي، لتشكّل إصداراً غير مسبوق يحمل شعار نادٍ إماراتي على طوابع بريدية تذكارية داخل الدولة.