وفاة أطول من حمل شارة «الكابتن» عن عمر 91 عاماً

أعلن أتليتيكو مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم وفاة إنريكي كويار لاعب إسبانيا السابق، وصاحب أطول فترة قيادة في تاريخ النادي عن عمر ناهز 91 عاماً، وقاد الجناح الأيسر كويار أتليتيكو مدريد لمدة عشر سنوات، وخاض 470 مباراة مع النادي بين عامي 1953 و1969. كما شارك في 16 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا ولعب في كأس العالم 1962.
وقاد كويار أتليتيكو للفوز بأول لقب أوروبي في تاريخه، عندما حصد كأس الكؤوس الأوروبية في عام 1962، وفاز بالدوري الإسباني في موسم 1956 ـ 1966. وأكد النادي أن العلم في ملعب ميتروبوليتانو الجديد الذي أصبح معقل أتليتيكو منذ عام 2017، سينكس إلى نصف السارية تكريماً لذكرى كويار.