معاقبة شرطي فرنسي بعد تلقيه مبلغاً مالياً من مبابي



عاقبت المديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية «دي جي بي إن»، بشكل تأديبي، شرطياً كان مسؤولاً عن أمن المنتخب الفرنسي لكرة القدم، بإحالته إلى التقاعد المبكر، وذلك بعد تلقيه تبرعاً من نجم ريال مدريد الإسباني كيليان مبابي، وتلقّى هذا الشرطي المُنتدب لدى الاتحاد الفرنسي للعبة، في يونيو 2023، تبرعاً بقيمة 60300 يورو «نحو 71 ألف دولار»، من قائد المنتخب الفرنسي الحالي، وهو جزء من المكافأة التي تلقاها في كأس العالم 2022. وقد أبلغ مصرفي عن هذا المبلغ، في يوليو 2024، إلى وحدة الاستخبارات المالية «تراكفان»، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية في بيرسي، ما أدى إلى فتح تحقيق قضائي.



وكان محامي ضابط الشرطة المعني في القضية، جان باتيست سوفرون، قد أكد أن التبرع الذي تم تلقيه بعد كأس العالم 2022، كان قانونياً، ودُفع عن طريق شيك، ولم يكن من الضروري التصريح عنه. ووفقاً للمصادر، الشرطي الذي كان محلّ إجراء تأديبي من طرف المفتشية العامة للشرطة الوطنية «إيه جي بي إن»، كان قد استُدعي للمثول أمام مجلس تأديبي في أكتوبر، من دون فرض عقوبة عليه آنذاك. ولكن بعد أسابيع قليلة، وتحديداً في 20 ديسمبر، قررت المديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية معاقبته بإحالته إلى التقاعد المبكر، لعدم إبلاغ إدارته عن هذا التبرع، حسبما أوضحت المصادر.